В Балтийском море построят еще один газопровод

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Польша и Дания подписали меморандум о совместной реализации проекта Baltic Pipe (Балтийский трубопровод), который позволит в перспективе заменить газ из России, пишет Укринформ.

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Документ предусматривает принятие окончательного решения по реализации инвестиции в 2018 году и завершение строительства газопровода к октябрю 2022 года.

Меморандум предусматривает, в частности, «необходимость поставок европейским потребителям безопасной энергии по доступной цене и необходимость создания в Польше, Дании, а также в районе Балтики и Восточной Европы устойчивых, диверсифицированных, безопасных и надежных рынков газа».

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Польское и датское правительства обязались также поддержать в реализации проекта компании GAZ-SYSTEM (Польша) и Energinet.dk (Дания).

Ранее сообщалось, что Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва выступили против строительства Северного потока-2, мотивируя свою позицию геополитической угрозой.

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