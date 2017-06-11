Латвийский павильон принимает первых посетителей на выставке EXPO

В столице Казахстана Астане торжественно открыта международная выставка Astana EXPO 2017. Латвийский павильон был одним из первых, который был закончен и официально принят в пользование.
На церемонии открытия 10 июня в 11 часов по местному времени участвовал руководитель Торгово-промышленной палаты Латвии и комиссар EXPO Янис Эндзиньш, заместитель председателя EXPO Шорманов Эрбол, посол Латвии в Республике Казахстан Юрий Погребняк, а также и команда Латвийского павильона.
Первые посетители Латвийского павильона выражают особый интерес о высвеченных драгоценных камнях и о возможности посетить Латвию, проехаться на санках в виртуальной 3D среде.
Уникальность Латвийского павильона EXPO состоит в том, что любому предприятию дается возможность представить свое предприятие виртуальным образом, оставив видео-привет или видео-сообщение любому посетителю выставки.
Платформа информативной поддержки www.expolatvia.com, разработанная предприятием информационных технологий SQUALIO, свою деятельность начнет 12 июня, начиная со дня символичного открытия выставки в Риге.
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