Латвийский павильон принимает первых посетителей на выставке EXPO

 

Фото: Пресс-фото

В столице Казахстана Астане торжественно открыта международная выставка Astana EXPO 2017. Латвийский павильон был одним из первых, который был закончен и официально принят в пользование.

Еще по этой теме

На церемонии открытия 10 июня в 11 часов по местному времени участвовал руководитель Торгово-промышленной палаты Латвии и комиссар EXPO Янис Эндзиньш, заместитель председателя EXPO Шорманов Эрбол, посол Латвии в Республике Казахстан Юрий Погребняк, а также и команда Латвийского павильона.

Первые посетители Латвийского павильона выражают особый интерес о высвеченных драгоценных камнях и о возможности посетить Латвию, проехаться на санках в виртуальной 3D среде.

Открыт Латвийский павильон на выставке "Астана Экспо-2017"

Фото: Открыт Латвийский павильон на выставке "Астана Экспо-2017"0

Уникальность Латвийского павильона EXPO состоит в том, что любому предприятию дается возможность представить свое предприятие виртуальным образом, оставив видео-привет или видео-сообщение любому посетителю выставки.

Платформа информативной поддержки www.expolatvia.com, разработанная предприятием информационных технологий SQUALIO, свою деятельность начнет 12 июня, начиная со дня символичного открытия выставки в Риге.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: www.expolatvia.com

Еще по этой теме
За кулисами: день до открытия Astana EXPO 2017

За кулисами: день до открытия Astana EXPO 2017


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов Showbiz

ВИДЕО: Криштиану Роналду в Риге глазами латвийских шоуменов

Поднимите настроение на выходные: посмотрите и улыбнитесь! Wo&Men

Поднимите настроение на выходные: посмотрите и улыбнитесь!

В мессенджере WhatsApp продолжают орудовать мошенники Hi-Tech

В мессенджере WhatsApp продолжают орудовать мошенники

Американец утверждает, что заснял загадочную планету Нибиру Hi-Tech

Американец утверждает, что заснял загадочную планету Нибиру

...И люди обсуждают это всерьёз! Hi-Tech

...И люди обсуждают это всерьёз!

Астана Экспо-2017

Экономика

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
CUSTOMER SERVICE MANAGER
CUSTOMER SERVICE MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 