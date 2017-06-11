Латвийский павильон принимает первых посетителей на выставке EXPO

В столице Казахстана Астане торжественно открыта международная выставка Astana EXPO 2017. Латвийский павильон был одним из первых, который был закончен и официально принят в пользование.

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На церемонии открытия 10 июня в 11 часов по местному времени участвовал руководитель Торгово-промышленной палаты Латвии и комиссар EXPO Янис Эндзиньш, заместитель председателя EXPO Шорманов Эрбол, посол Латвии в Республике Казахстан Юрий Погребняк, а также и команда Латвийского павильона.

Первые посетители Латвийского павильона выражают особый интерес о высвеченных драгоценных камнях и о возможности посетить Латвию, проехаться на санках в виртуальной 3D среде.





































































































Aizvērt Открыт Латвийский павильон на выставке "Астана Экспо-2017" Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Уникальность Латвийского павильона EXPO состоит в том, что любому предприятию дается возможность представить свое предприятие виртуальным образом, оставив видео-привет или видео-сообщение любому посетителю выставки.

Платформа информативной поддержки www.expolatvia.com, разработанная предприятием информационных технологий SQUALIO, свою деятельность начнет 12 июня, начиная со дня символичного открытия выставки в Риге.

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