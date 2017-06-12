SEB banka вводит ограничения на перечисления свыше 30 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Depositphotos

Заботясь о безопасности сделок в интернете, SEB banka с 15 июня вводит ряд ограничений на сделки, осуществляемые с помощью карт кодов. Впредь с помощью карты кодов можно будет подтверждать перечисления только небольших сумм в другие банки, а именно — платежей до 30 евро.

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Банк SEBТакже картой кодов больше нельзя будет подтверждать покупки в тех интернет-магазинах, которые используют систему безопасности транзакций 3D Secure. Чтобы и впредь осуществлять перечисления и закупаться в интернете, банк SEB приглашает клиентов использовать для подтверждения повседневных сделок бесплатное приложение для смартфонов Smart-ID.

Эти ограничения вводятся в соответствии с требованиями безопасности, установленными регулятором для всей финансовой отрасли.

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Член правления банка SEB Арнис Шкапарс: «Эти изменения касаются всех банков Латвии, в результате карты кодов утратят свою роль. Вместо них появится решение нового поколения, которое соответствует современным высоким стандартам безопасности — приложение для смартфонов Smart-ID. Сейчас уже почти 35 000 наших клиентов пользуется Smart-ID, и отзывы, которые мы получаем, однозначно позитивные. Тот, кто попробовал Smart-ID, больше не хочет возвращаться к карте кодов. Самые существенные преимущества Smart-ID — это не только безопасность и простота, и удобство в использовании, но и то, что приложение всегда с собой — в телефоне».

Клиенты и впредь смогут подключаться к интернет-банку с помощью карты кодов, просматривать свои счета и оформлять банковские услуги, но карта кодов больше не подойдет для осуществления повседневных сделок.

Используя карту кодов,

после 15 июня можно будет подтверждать только перечисления до 30 евро в другие банки, а также платежи до 500 евро на другие счета в банке SEB.

В свою очередь с помощью Smart-ID клиенты смогут совершать все необходимые платежи в привычных объемах, закупаться в интернете и пользоваться электронными услугами.

Чтобы начать пользоваться Smart-ID, не нужно отправляться в банковский филиал. Сперва необходимо зайти в магазин приложений App Store или Google Play и скачать приложение на свой смартфон. Потом открыть его и создать аккаунт Smart-ID. Наконец, нужно открыть страницу интернет-банка SEB и подключиться, используя Smart-ID. Более подробная информация доступна на домашней странице SEB www.seb.lv/smart-id

В свою очередь клиенты, которые не пользуются смартфоном, могут выбрать калькулятор кодов, чтобы впредь подтверждать более крупные платежи и закупаться в интернете.

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