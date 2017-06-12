Обыск в Службе госдоходов: в отношении четы Богдановых начат уголовный процесс

Valsts ieņēmumu dienesta jaunais administratīvo ēku komplekss
 

Valsts ieņēmumu dienesta jaunais administratīvo ēku komplekss. Фото: Edijs Pālens / LETA

К должностным лицам финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) Кристине и Максиму Богдановым, на месте работы которых Полиция безопасности (ПБ) сегодня провела обыск, применен уголовно-процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

Как сообщалось, сегодня ПБ провела обыск на месте работы подозреваемой в разглашении гостайны сотрудницы финансовой полиции СГД Кристине Богдановой.

В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что обыск проводится в рамках уголовного процесса, начатого по статье 94-й Уголовного закона о разглашении государственной тайны. Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

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Адвокат супружеской четы Богдановых Алла Юраш подтвердила агентству ЛЕТА, что ее подзащитные не задержаны, но в отношении них применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. Что им инкриминируется, ей пока не ясно, сказала адвокат. От более подробных комментариев она воздержалась, сославшись на подписку о неразглашении информации.

За умышленное разглашение гостайны, совершенное лицом, которое было предупреждено о ее неразглашении, но не имеющее признаков шпионажа, предусмотрены лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Максим Богданов - сын Леонида Богданова, бывшего начальника Управления по борьбе с организованной преступностью, ныне директора службы безопасности предприятия «LasRosTrans», входящего в группу АО «Ventspils nafta».

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