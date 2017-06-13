ПБ расследует 5 уголовных процессов о подкупе избирателей на выборах

Полиция безопасности (ПБ) расследует пять уголовных процессов о возможном подкупе избирателей на муниципальных выборах, сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Речь идет о случаях подкупа в разных краях и в пользу различных партий.

Козловскис ожидает как можно более быстрого результата по этим делам, чтобы выяснить, могут ли эти нарушения поставить под сомнение результаты выборов.

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Как сообщалось, в целом ПБ получила более 100 сигналов о возможных нарушениях на муниципальных выборах. Свыше 40 сигналов было получено непосредственно в день выборов, 3 июня. После проверок большинство сообщений о нарушениях не подтвердилось, по остальным продолжается проверка.

Отдельные сигналы ПБ получила и после выборов, по ним также ведется проверка. Кроме того, и до выборов, и в день выборов поступала информация о возможных нарушениях агитации, которая передана для проверки другим правоохранительным органам.

В настоящее время ПБ расследует два уголовных дела о намеренном препятствовании осуществлению избирательного права. Ни один человек пока не задержан, к двоим применен процессуальный статус лиц, против которых начат уголовный процесс. В рамках этих дел проведено пять обысков и допрошено восемь человек.

Государственная полиция сообщила, что также начала один уголовный процесс о возможном подкупе избирателей, который будет передан на расследование ПБ.

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