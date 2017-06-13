Аудитор предлагает объединить LMT и «Lattelecom»

Владимир Логинов
 

Владимир Логинов. Фото: Edijs Pālens/LETA

Нанятая Агентством приватизации для оценки возможных действий с долями капитала «Latvijas Mobilais telefons» (LMT) и «Lattelecom» аудиторская компания «KPMG» предлагает объединить оба предприятия и торговать их акциями на бирже, сообщает Латвийское радио.

Пока с предложенными сценариями не ознакомились политики, более подробную информацию их авторы и заказчики не разглашают.

Председатель правления Агентства приватизации Владимир Логинов сказал Латвийскому радио, что предложение является «комбинацией ранее обсуждавшихся сценариев», в которых фигурируют и возможности объединения, и привлечение фондовых рынков и открытое предложение на бирже.

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Аудиторы также попытались подсчитать дополнительную стоимость от объединения двух предприятий.

И хотя пока цифры раскрыть нельзя, речь идет более чем о 100 млн евро на протяжении нескольких лет, сообщил Логинов.

Как пояснила представитель руководства «KPMG Baltics» Эвия Миезите, во всех европейских странах существует хотя бы один интегрированный телекоммуникационный оператор, оказывающий услуги как фиксированной, так и мобильной связи.

В ближайшие недели с предложением аудиторов и исследованием общей ситуации на рынке телекоммуникаций планируется ознакомить правительство.

Министр экономики Арвил Ашераденс обещает, что судьба LMT и «Lattelecom» будет решена до осени.

Сегодня комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии обсуждает результаты проведенного «KPMG Baltics» исследования и предложения Минэкономики по дальнейшим действиям с долями капитала «Lattelecom» и LMT.

Как сообщалось, 20 ноября 2015 года от «TeliaSonera» было получено предложение об объединении LMT и «Lattelecom», но в апреле 2016 года правительство решило, что предприятия, как и раньше, будут работать отдельно.

Аудиторская компания ООО «KPMG Baltics» победила в закрытом конкурсе на разработку стратегических действий государства с долями «Lattelecom» и LMT. Компания предложила разработать стратегию за 179 тыс. евро.

24,5% долей капитала LMT принадлежат зарегистрированной в Нидерландах компании «Sonera Holding B.V.», 24,5% - «Telia Company AB», 23% - ООО «Lattelecom», 23% - Латвийскому государственному центру радио и телевидения, 5% - Агентству приватизации.

«Lattelecom» принадлежит государству в лице Агентства приватизации (51%) и дочернему предприятию скандинавского концерна «TeliaSonera» - зарегистрированной в Дании «Tilts Communications» (49%).

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