Число молодых безработных в Латвии сократилось на 13%

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

С начала года число безработных в возрасте 15-29 лет в Латвии сократилось на 13%, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

Больше всего уменьшилась безработица в Курземе и Видземе - соответственно на 21% и на 19%. В Земгале она снизилась на 14%, в Риге - на 11%, в Латгале - на 8%.

Большой вклад в содействие молодежной занятости вносят филиалы ГАЗ, работодатели, неправительственные организации, самоуправления и молодежные центры, предлагающие различные возможности трудоустройства и мероприятия по повышению конкурентоспособности молодежи в краях Латвии. Одним из способствующих занятости молодежи проектов является проект «Молодежная гарантия».

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По данным ГАЗ, в 2013 году в Латвии было 93 321 безработных, в том числе 20% - в возрасте 15-29 лет. За последние четыре года число молодых безработных в Латвии сократилось на 31%. В Риге молодежная безработица снизилась на 24%, в Видземе - на 39%, в Курземе - на 38%, в Земгале - на 33%, в Латгале - на 31%.


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