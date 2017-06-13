Что грозит Латвии без новых поездов после 2025 года

Новые электропоезда необходимы Латвии, в противном случае после 2025 года она может потерять пассажирские перевозки по железной дороге, заявил сегодня журналистам министр сообщения Улдис Аугулис.

После одобрения правительства АО «Пасажиеру вилциенс» (ПВ) продолжит вторую очередь закупки электропоездов и сможет в конце этого - начале следующего года заключить договор с поставщиком.

Правда, не исключено, что закупка будет обжалована, и это может продлить процесс на два-три месяца, добавил Аугулис.

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Как сообщалось, ПВ продолжит закупку новых электропоездов, хотя это и повлияет на баланс госбюджета. Сегодня правительство концептуально одобрило продолжение проекта.

Правительство приняло к сведению информацию о том, что отрицательное влияние запланированной ПВ закупки на баланс бюджета центрального правительства в 2019 году составит 5,7 млн евро, в 2020 году - 25,6 млн евро, в 2021 году - 44,7 млн евро, в 2022 году - 50,4 млн евро и в 2023 году - 38,8 млн евро.

Минфину поручено учесть это фискальное влияние при подготовке фискальных прогнозов среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 гг.

В Минсообщения агентству ЛЕТА сообщили, что новые поезда планируется купить с привлечением кредитных ресурсов.

ПВ незамедлительно начнет вторую очередь закупки электропоездов. Закупка будет организована так, чтобы как можно меньше повлиять на госбюджет в 2019-2023 гг.