СЗК поддерживает повышение соцвзносов для здравоохранения

Правление Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) поддерживает повышение размера социальных взносов на один процентный пункт, чтобы увеличить финансирование сферы здравоохранения, сообщил агентству ЛЕТА лидер СЗК Аугуст Бригманис.

На расширенном заседании правления партии при участии премьер-министра Мариса Кучинскиса СЗК сформулировал свою позицию по вопросу финансирования сферы здравоохранения. СЗК категорически против повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и фиксированного платежа в размере 20 евро за медицинские услуги, сказал Бригманис.

СЗК поддержит повышение размера социальных взносов - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников, заявил лидер СЗК.

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«Мы призывает и партнеров по коалиции считать этот вопрос абсолютным приоритетом и незамедлительно прийти к соглашению»,

- продолжил Бригманис, выразив надежду на успешный исход.

Другие пункты планируемой налоговой реформы политик комментировать не стал.

Как сообщалось, партнеры по правящей коалиции пока скептически оценивают предложение сформированной премьер-министром Марисом Кучинскисом (Союз «зеленых» и крестьян) рабочей группы повысить налог на добавленную стоимость (НДС), чтобы получить дополнительное финансирование для медицины. Также критически коалиционные партии воспринимают предложение о введении одинакового страхового платежа для всех жителей страны.

В то же время правящие партии не исключает возможности поддержать обязательное медицинское страхование с дифференцированными платежами.

Ранее председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис сказал, что можно дискутировать об обязательном медицинском страховании, когда более богатые платят больше, а нуждающиеся - меньше. При таком варианте должны быть также группы населения, которые будут освобождены от платежей.

Бригманис заявил, что за повышение НДС голосовать не будет, но воздержался прогнозировать, какой будет общая позиция СЗК.

Руководитель фракции «Единства» Солвита Аболтиня сказала, что о предложенных рабочей группой вариантах придется дискутировать. Она скептически отнеслась к предложению повысить НДС, поэтому что это скажется на каждом человеке. Аболтиня больше склоняется к обязательному медицинскому страхованию, но считает, что нужно говорить о дифференцированных платежах.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Гайдис Берзиньш отрицательно относится к предложению повысить НДС. Это кризисное решение, но в настоящее время нет кризисной ситуации. В свою очередь обязательное медицинское страхование можно ввести для людей, которые не платят социальный налог, но и

этот платеж должен быть дифференцированным, добавил Берзиньш.

Как сообщалось, сформированная премьер-министром рабочая группа предложит коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - на один процентный пункт повысить НДС или ввести обязательное медицинское страхование.

По словам премьера, повышение НДС на процентный пункт обеспечит бюджету здравоохранения дополнительно около 80 миллионов евро.

В свою очередь предложение Банка Латвии о введении обязательного страхования, установив ежемесячную плату в размере 20 евро, даст здравоохранению дополнительно около 250 млн евро.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее заявила, что Минздрав не изменил своей позиции и выступает против фиксированного платежа населения за услуги здравоохранения. Министерство выступает за то, что нужно привязать страхование здоровья к соцналогу, особенно с учетом размеров теневой экономики в Латвии.

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