«Пасажиеру вилциенс» объявил вторую очередь закупки электропоездов

АО «Пасажиеру вилциенс» (ПВ) сегодня объявило вторую очередь закупки электропоездов, в рамках которой планирует приобрести 32 новых состава, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия Эгон Алерс.

Закупка нового подвижного состава необходима, чтобы начиная с 2021 года успешно включиться в разработанную Автотранспортной дирекцией новую систему общественного транспорта, в которой нет места поездам старше 50 лет с уровнем комфорта 1960-х годов, подчеркнул он.

График поставки электропоездов будет согласован также с проектом электрификации железной дороги, первый этап которого планируется закончить в 2023 году.

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Приглашение к участию во второй очереди процедуры переговоров о закупке электропоездов направлено финскому предприятию «Patentes Talgo S.L» («Talgo»), дочернему предприятию швейцарской компании «Stadler» в Польше «Stadler Polska Sp. z o.o.» («Stadler»), совместному российскому предприятию «Siemens AG» и «Sinara Group» «Уральские локомотивы», испанской компании «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.» (CAF) и чешскому предприятию «Шкода вагонка а.с.».

Договор о поставке новых поездов планируется заключить в начале 2018 года.

Как сообщалось, ПВ продолжит закупку новых электропоездов, хотя это и повлияет на баланс госбюджета. Вчера правительство концептуально одобрило продолжение проекта.

Правительство приняло к сведению информацию о том, что отрицательное влияние запланированной ПВ закупки на баланс бюджета центрального правительства в 2019 году составит 5,7 млн евро, в 2020 году - 25,6 млн евро, в 2021 году - 44,7 млн евро, в 2022 году - 50,4 млн евро и в 2023 году - 38,8 млн евро.

Минфину поручено учесть это фискальное влияние при подготовке фискальных прогнозов среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 гг.

В Минсообщения агентству ЛЕТА сообщили, что новые поезда планируется купить с привлечением кредитных ресурсов.

Закупка будет организована так, чтобы как можно меньше повлиять на госбюджет в 2019-2023 гг.

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