Аугулис: чтобы ремонты продолжились, нужно разобраться с деньгами на дороги

Улдис Аугулис
 

Улдис Аугулис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Чтобы ремонтные работы не остановились, правительство должно уже осенью решить вопрос о долгосрочной модели финансирования автодорог, подчеркнул министр сообщения Улдис Аугулис, ознакомившись с проведением автодорожных строительных работ в Земгале.

Министр вместе с руководством АО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ) и АО «Латвияс аутоцелю узтуретайс» (ЛАУ) сегодня посетил несколько строительных объектов на региональных автодорогах в окрестностях Бауски и ознакомился с работой доломитового карьера ЛАУ под Иецавой.

«В этом году ремонтные работы в сети государственных автодорог начаты своевременно, сезон в разгаре, работы ведутся во всех регионах страны. Чтобы так продолжалось и в последующие годы, уже этой осенью правительству следует решить вопрос о долгосрочной модели финансирования автодорог», - сказал Аугулис.

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Как отмечает ЛВЦ, благодаря дополнительному финансированию из госбюджета в размере 14 млн евро, в этом году строительные работы выполняются на нескольких региональных и местных дорогах. Автодорогам именно этих категорий средств не хватает больше всего. Особенно это касается дорог местного значения, в которые нельзя вкладывать средства из фондов ЕС, благодаря которым удельный вес находящихся в хорошем техническом состоянии главных государственных автодорог в последние годы вырос. Техническое состояние региональных автодорог осталось неизменным, а удельный вес местных автодорог, находящихся в плохом состоянии, возрос.


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