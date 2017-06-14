Эстонский «Кредитный банк» закрыл филиал в Латвии

«Krediidipank AS» в среду в рамках запланированных стратегических изменений закрыл свой латвийский филиал, с четверга закрыт зал обслуживания клиентов в центре «Valdemaras» в Риге, по-прежнему открыта контора на улице Цесу.

«Планируется, что контора на улице Цесу будет открыта до сентября, чтобы можно было при необходимости помочь последним клиентам в вопросах прекращения договоров и перевода депозитов», - сказала BNS директор по маркетингу «Кредитного банка» Тийна Тали.

«Закрытие филиала прошло по планам. Кредитный портфель клиентов рефинансирован в другие банки. Большую часть депозитов клиенты перевели в другие банки»,

- сказала Тали.

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Председатель правления «Кредитного банка» Маргус Ринк сказал в марте, что причиной закрытия филиала является реорганизация деятельности банка. «В январе этого года у «AS Eesti Krediidipank» появились новые владельцы, целью которых является создание на базе «Кредитного банка» сильного, сфокусированного на эстонском рынке банка, с осени мы будем действовать в сотрудничестве с крупнейшей эстонском сетью розничных продаж под названием «Coop Pank«. Владение филиалом в Латвии не соответствует нашей новой стратегии, поэтому совет «Кредитного банка» решил закрыть филиал», - сказал Ринк.

В январе «Coop Eesti» купила мажоритарную долю в принадлежавшем ранее» Банку Москвы» «AS Eesti Krediidipank». Цель «Coop» - создание на базе «Кредитного банка» основанного на эстонском капитале «Coop Pank», использующего синергию, возникшую между розничной торговлей и банковским делом.

В латвийском филиале «Кредитного банка» работали 17 человек, договоры с ними будут расторгнуты к концу этого года.