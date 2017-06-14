К 2020 году финансирование здравоохранение составит 4% от ВВП

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Правящая коалиция согласна на постепенное повышение финансирования здравоохранения, чтобы в 2020 году оно достигло 4% внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиции.

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Партнеры по правящей коалиции согласны с необходимостью увеличения финансирования здравоохранения. Для этого сегодня они пришли к соглашению о повышении социальных взносов.

Предусмотренных в бюджете 100 млн евро недостаточно, чтобы обеспечить повышение зарплат медикам, поэтому необходимы дополнительные средства, пояснил Кучинскис. Сейчас достигнуто соглашение о необходимых средствах в 2018 году, чтобы «спасти государственное здравоохранение».

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Как сообщалось, ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

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