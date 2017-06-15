Хорошая новость для обладателей ипотечных кредитов

Шестимесячный Euribor в среду упал на 0,001 процентных пункта до рекордно низкой отметки -0,271 процента.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 27 апреля решил сохранить базовую процентную ставку на нулевом уровне. Ставка по депозитам также сохранила свой предыдущий уровень в минус 0,4 процента. Не изменилась и маржинальная ставка, которую ЕЦБ сохранил на уровне 0,25 процента.

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Руководство банка тогда же сообщило, что

ожидает сохранения ключевых процентных ставок на текущих или более низких уровнях в течение длительного периода времени.

В то же время объем программы выкупа активов сокращен с €80 млрд до €60 млрд в месяц. На этом уровне его предполагается сохранить до декабря 2017 года, а если понадобится, то и дольше.

До нуля базовую процентную ставку, которая держалась на уровне 0,05% с сентября 2014 года, ЕЦБ снизил в марте 2016 года. Тогда же председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что базовая ставка ЕЦБ не будет повышаться как минимум до весны 2017 года, а при необходимости может быть вновь снижена.

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