Два месяца Латвии в свободном рынке газа. Первые итоги

С момента открытия газового рынка прошло уже два месяца. Вчера, 15 июня, завершился переходный период, когда латвийские предприятия должны были определиться с выбором своего торговца газом. Как эксперты оценивают первые результаты от открытия газового рынка и насколько активно предприятия меняли поставщиков услуг?

В течение двух месяцев на рынке газа появилось 25 новых торговцев, которым удалось переманить к себе 300 клиентов предприятия Latvijas Gāze. Эксперты торгующей газом компании Enefit говорят, что активность клиентов и предприятий можно считать очень высокой, если сравнивать, например, с ситуацией после открытия рынка электроэнергии. Председатель правления Enefit Янис Бетхерс связывает это с тем, что открытие газового рынка очень многие ждали с нетерпением.

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«Первые результаты открытия рынка газа в Латвии можно назвать положительными. На рынке уже с первого дня наблюдается высокая активность. Предприятия уже с апреля усердно оценивают альтернативы, а большая часть из них приняла решение сменить торговца. Что касается нашей компании, то мы с 1 июля начнем поставлять газ более чем 200 предприятиям по всей Латвии», — сказал представитель компании.

Тем временем экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис не согласен с утверждениями о том, что потребители активно воспользовались возможностью сменить торговца газом. По его словам, для того, чтобы человек сменил поставщика услуг, ему нужно предложить более выгодные условия. А сейчас появившиеся на рынке торговцы больше заинтересованы в том, чтобы переманить к себе крупные предприятия, а не отдельные домохозяйства. Следовательно, на действительно заманчивые предложения мелким потребителям рассчитывать не стоит.

«Там предложения не будут настолько привлекательными, чтобы многие захотели что-то менять. Как мы видим, Latvijas Gāze уже говорит о повышении фиксированных цен, поэтому резкого раздела рынка, скорее всего, не будет», — сказал экономист.

Появившиеся на газовом рынке компании не могут конкурировать с таким гигантом как Latvijas Gāze,

считает эксперт по вопросам энергетики Юрис Озолиньш. Кроме того, эти компании для привлечения клиентов не смогут снизить цены на газ, поскольку их могут определить только те предприятия, которые участвуют в транснациональной торговле.

«Конечно, надо иметь ввиду обстоятельства. Конкуренция может появиться в Латвии только тогда, когда появится более крупные поставщики, чем Latvijas Gāze. [...] Потребителям нужен какой-то период, чтобы разобраться в вопросе и сделать выбор в пользу того или иного поставщика», — указал Озолиньш.

Открытие газового рынка началось в Латвии 3 апреля этого года. Юридические лица, потребляющие газ должны были до 15 июня заключить новый договор с одним из поставщиков газа. Если договор заключен не был, то до 1 июля поставку газа будет осуществлять Latvijas gāze в соответствии с текущими тарифами. А после 1 июля — в рамках так называемой последней гарантированной поставки — газ будет поставляться по утвержденному Регулятором тарифу, увеличенному на 20%.

В Министерстве экономики ранее пояснили, что цель либерализации рынка газа - сделать процесс его поставок более простым и понятным для потребителей.

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