Предприниматели: рабочих рук нет, а будет еще хуже

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Согласно исследованию Citadele Index, большая часть предпринимателей страны - 64% - считают, что доступность необходимой их предприятию рабочей силы очень низкая, и 33% уверены, что в течение года ситуация будет еще хуже.

Экономист Citadele banka Мартиньш Аболиньш считает, что доступность рабочей силы - это та сфера, в которой уже долгое время отмечаются негативные тенденции. Это можно наблюдать по ответам предпринимателей. Год назад только 22% считали, что ситуация с доступностью рабочей силы ухудшится, сейчас таковых 33%. «Эта тенденция отражает негативную демографическую ситуацию и по-прежнему актуальный вопрос эмиграции населения», - поясняет экономист.


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