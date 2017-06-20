Предприниматели: рабочих рук нет, а будет еще хуже

Согласно исследованию Citadele Index, большая часть предпринимателей страны - 64% - считают, что доступность необходимой их предприятию рабочей силы очень низкая, и 33% уверены, что в течение года ситуация будет еще хуже.
Экономист Citadele banka Мартиньш Аболиньш считает, что доступность рабочей силы - это та сфера, в которой уже долгое время отмечаются негативные тенденции. Это можно наблюдать по ответам предпринимателей. Год назад только 22% считали, что ситуация с доступностью рабочей силы ухудшится, сейчас таковых 33%. «Эта тенденция отражает негативную демографическую ситуацию и по-прежнему актуальный вопрос эмиграции населения», - поясняет экономист.