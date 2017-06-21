Кучинскис: мы не будем начинать дискуссии о налоговой реформе с чистого листа

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис не готов отказаться от достигнутого коалицией соглашения по налоговой реформе и начать дискуссии по этому вопросу с чистого листа, как того хотят предпринимательские организации.

Правительство решило поставить точку в дискуссиях, и он не готов вернуться к началу переговоров, сказал премьер сегодня утром на телеканале LNT. В настоящее время коалиция едина в вопросе реформ, добавил Кучинскис.

По его словам, уже в понедельник правительство готовится поставить точку в обсуждении реформ.

Потом начнется работа в Сейме, который летом будет собираться на несколько внеочередных заседаний, чтобы до конца августа или начала сентября завершить работу над налоговой реформой.

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Как сообщалось, партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) еще продолжатся, сообщил премьер-министр Марис Кучинскис 14 июня после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется для увеличения финансирования для здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников.

Для неплательщиков налогов может быть введен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, партнеры по коалиции еще ждут расчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

Ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

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