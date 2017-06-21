Президент: готова модель налоговой реформы, которая удовлетворит все стороны

 

Фото: Ieva Makare / LETA

Дискуссии о налоговой реформе и финансировании здравоохранения, во время которых было много эмоций, в том числе между партнерами по коалиции, стихли, и Минфин готов предложить модель, которая удовлетворяет все стороны. Об этом заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Раймонд Вейонис.

«Больше не должно быть никаких разногласий, потому что решаются и вопросы стабильности налоговой политики, и финансирования здравоохранения», - сказал Вейонис.

Президент отметил, что утвержденные правительством основные принципы налоговой политики намечают путь, по которому оно намерено идти. Сейчас ведется разработка конкретных законопроектов - конкретизируется, в какой форме новые нормы будут введены и какими будут ставки налогов.

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Как сообщалось, партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) еще продолжатся, сообщил премьер-министр 14 июня после совещания коалиции.

Повысить социальные взносы планируется для увеличения финансирования для здравоохранения. Предполагается, что они будут повышены солидарно - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников.

Для неплательщиков налогов может быть введен специальный платеж.

Что касается прогрессивности ПНН, партнеры по коалиции еще ждут расчетов от Министерства финансов, чтобы продолжить дискуссии.

Ранее сформированная премьер-министром рабочая группа предложила коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - увязать обязательное социальное страхование с минимальными социальными взносами или ввести обязательное медицинское страхование с фиксированными платежами.

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