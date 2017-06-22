Пиво в Латвии стали пить меньше, а потребление сыра выросло

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Потребление пива в Латвии за последние годы не изменилось, а потребление сыра увеличилось, сообщили агентству ЛETA в Центральном статистическом управлении.

Если в 2005 году среднее потребление сыра на душу населения в Латвии составляло 5,13 кг, то в 2014 году - 6,47 кг, а в 2015 году - 6,58 кг. Соответственно увеличилась и средняя сумма денег, потраченных среднестатистическим жителем Латвии на покупку сыра. В 2005 году она составляла 21 евро, в 2010 году - чуть более 31 евро, в 2015 году - 39 евро.

Объемы произведенного в Латвии сыра в последние годы остаются сравнительно стабильными:

в 2005 году было произведено 21,3 тыс. тонн, в 2014 году - 20,6 тыс. тонн, в 2015 году - 24,2 тыс. тонн сыра стоимостью 66,5 млн евро.

Реклама

На покупку пива один житель Латвии в 2005 году потратил в среднем немногим больше 15 евро, в 2015 году - 17,6 евро.

При этом производство пива в Латвии в последние годы сократилось: в 2011 году было произведено 147 млн литров, в 2014 году - 97 млн литров, а в 2015 году - 89 млн литров пива стоимостью 54,4 млн евро.

Еще по этой теме
Что делать, если переел на Лиго?

Что делать, если переел на Лиго?

«Лиго в лесу»: Ледяной чай из даров леса

«Лиго в лесу»: Ледяной чай из даров леса

Чем удивить гостей на Лиго?

Чем удивить гостей на Лиго?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Максакова примерила вышиванку и освоилась в киевском бомон Showbiz

ФОТО: Максакова примерила вышиванку и освоилась в киевском бомон

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

«Лиго в лесу»: Ледяной чай из даров леса Wo&Men

«Лиго в лесу»: Ледяной чай из даров леса

Чем удивить гостей на Лиго? Wo&Men

Чем удивить гостей на Лиго?

Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток Wo&Men

Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток

Продовольствие

Лиго

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 