За 3,9 млн евро продан многоэтажный дом на месте золитудской трагедии

За 3,9 млн евро на аукционе продан многоэтажный дом компании «Homburg Zolitude» на месте золитудской трагедии на ул. Приедайнес, 20 в Риге, сообщается на сайте электронных аукционов «eizsoles.ta.gov.lv».

Аукцион организовал присяжный судебный исполнитель Роланд Вейнбергс, стартовая цена составляла 3,2 млн евро. Аукцион проходил с 23 мая по 22 июня.

Аукцион проводился в пользу эстонского «Eesti Kreditbank». Представитель «Homburg Zolitude» Рута Грикмане ранее заявила агентству ЛЕТА, что банк, скорее всего, решил искать новых инвесторов, на что «Homburg Zolitude» никак не может повлиять.

«Homburg Zolitude» фактически утратила какие-либо возможности влиять на дальнейшую судьбу объекта.

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Ранее сообщалось, что «Eesti Krediidipank» начал процесс взыскания в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит ООО «Homburg Zolitude». Эта компания была застройщиком всего проекта на ул. Приедайнес, 20, в который входил и обрушившийся торговый центр «Maxima», и строящийся рядом с ним многоквартирный жилой дом. 27 сентября прошлого года был завершен процесс правовой защиты «Homburg Zolitude», после чего банк начал процесс взыскания.

Жители микрорайона и близкие погибших уже изначально заявляли, что дом нужно снести, а не его месте разбить сквер в память о жертвах трагедии.

Общество «Золитуде 21.11» также не поддерживает существование жилого дома на этом месте. Руководитель общества Регина Лочмеле-Лунева не удивлена тем, что новостройка выставлена на аукцион. Здание заложено в банке за сумму свыше 6 млн евро, однако ему присвоен статус разрушающегося объекта, что многократно снизило его рыночную стоимость.

Лочмеле-Лунева обеспокоена тем, что аукцион проводится для того, чтобы компания могла избежать выплаты компенсаций потерпевшим. «Нужно смотреть, как будут развиваться события. Возможен вариант, когда новым владельцем здания станет одна из дочерних компаний банка, которая занимается недвижимостью. Второй вариант предусматривает тайное соглашение между банком и «Homburg Zolitude» о том, что здание приобретет какая-нибудь связанная с «Homburg Zolitude» компания. Банк таким образом вернет деньги, а «Homburg Zolitude» избежит выплаты компенсаций», - сказала руководитель общества. В настоящее время потерпевшие получают компенсации только от компании «Maxima», а «Homburg Zolitude» свою часть компенсаций не платит.



























































Aizvērt В Золитуде почтили память погибших в трагедии Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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