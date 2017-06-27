За 3,9 млн евро продан многоэтажный дом на месте золитудской трагедии

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

За 3,9 млн евро на аукционе продан многоэтажный дом компании «Homburg Zolitude» на месте золитудской трагедии на ул. Приедайнес, 20 в Риге, сообщается на сайте электронных аукционов «eizsoles.ta.gov.lv».

Еще по этой теме

Аукцион организовал присяжный судебный исполнитель Роланд Вейнбергс, стартовая цена составляла 3,2 млн евро. Аукцион проходил с 23 мая по 22 июня.

Аукцион проводился в пользу эстонского «Eesti Kreditbank». Представитель «Homburg Zolitude» Рута Грикмане ранее заявила агентству ЛЕТА, что банк, скорее всего, решил искать новых инвесторов, на что «Homburg Zolitude» никак не может повлиять.

«Homburg Zolitude» фактически утратила какие-либо возможности влиять на дальнейшую судьбу объекта.

Реклама

Ранее сообщалось, что «Eesti Krediidipank» начал процесс взыскания в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит ООО «Homburg Zolitude». Эта компания была застройщиком всего проекта на ул. Приедайнес, 20, в который входил и обрушившийся торговый центр «Maxima», и строящийся рядом с ним многоквартирный жилой дом. 27 сентября прошлого года был завершен процесс правовой защиты «Homburg Zolitude», после чего банк начал процесс взыскания.

Жители микрорайона и близкие погибших уже изначально заявляли, что дом нужно снести, а не его месте разбить сквер в память о жертвах трагедии.

Общество «Золитуде 21.11» также не поддерживает существование жилого дома на этом месте. Руководитель общества Регина Лочмеле-Лунева не удивлена тем, что новостройка выставлена на аукцион. Здание заложено в банке за сумму свыше 6 млн евро, однако ему присвоен статус разрушающегося объекта, что многократно снизило его рыночную стоимость.

Лочмеле-Лунева обеспокоена тем, что аукцион проводится для того, чтобы компания могла избежать выплаты компенсаций потерпевшим. «Нужно смотреть, как будут развиваться события. Возможен вариант, когда новым владельцем здания станет одна из дочерних компаний банка, которая занимается недвижимостью. Второй вариант предусматривает тайное соглашение между банком и «Homburg Zolitude» о том, что здание приобретет какая-нибудь связанная с «Homburg Zolitude» компания. Банк таким образом вернет деньги, а «Homburg Zolitude» избежит выплаты компенсаций», - сказала руководитель общества. В настоящее время потерпевшие получают компенсации только от компании «Maxima», а «Homburg Zolitude» свою часть компенсаций не платит.

В Золитуде почтили память погибших в трагедии

Фото: В Золитуде почтили память погибших в трагедии0

    Еще по этой теме
    Многоэтажка Homburg станет «памятником» Золитудской трагедии?

    Многоэтажка Homburg станет «памятником» Золитудской трагедии?

    Трагедия в Золитуде: Homburg Zolitude не хочет оставаться в одиночестве

    Трагедия в Золитуде: Homburg Zolitude не хочет оставаться в одиночестве

    Соглашения с «Maxima» заключили 36 семей погибших в золитудской трагедии

    Соглашения с «Maxima» заключили 36 семей погибших в золитудской трагедии


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Квартира
    Квартира, Rīga, 55000 EUR
    Коммерческий
    Коммерческий, Rīga, 1016 EUR
    Квартира
    Квартира, Rīga, 120000 EUR

    reklama.vesti.lv

    Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой Showbiz

    Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой

    В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню Hi-Tech

    В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню

    «Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера Showbiz

    «Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера

    Лиене Грейфане ради селфи рискует жизнью Showbiz

    Лиене Грейфане ради селфи рискует жизнью

    Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес Wo&Men

    Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес

    Трагедия в Золитуде

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Дом
    Дом Mārupe
    220 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    30 000 EUR
    Дом
    Дом Jūrmala
    250 000 EUR
    Квартира
    Квартира Ropaži
    36 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    185 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    95 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    200 000 EUR
    Новости недвижимости »
    CV Online vakances
    SYSTEM MANAGER
    SYSTEM MANAGER
    SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
    SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
    TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
    TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
    BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
    BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     