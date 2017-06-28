Законодатель: первый вариант налоговой реформы был выгоден богатым

 

Фото: LETA

Изначальная редакция проекта налоговой реформы была «слишком хороша, чтобы быть правдой»: бюджет не мог себе позволить трехпроцентного снижения подоходного налога для всех, чьи доходы не превышают 55 тысяч евро в год. Кроме того, в выигрыше от такой модели остались бы только те, кто богаче, заявил в утреннем эфире Латвийского радио 4 участник коалиционного совета правящих партий, один из лидеров «Единства» Эдвард Смилтенс.

В программе «Домская площадь» законодатель повторил ранее уже высказанный им комментарий агентству LETA о том, что политики допустили «тактическую ошибку», пообещав «сюрреалистично хорошую» налоговую реформу.

«Когда было первое предложение, все политики, которые дружат с цифрами и понимают, как вообще делаются налоги, были удивлены. Первые предложения были идеальными, нереалистичными. Были даны очень высокие надежды, а сейчас мы видим: выборы прошли, надо было двигаться дальше с [реализацией] реформы, и тут Минфин с премьером поняли, что реальные возможности бюджета вынуждают их снизить эти ожидания», — рассказал Смилтенс.

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Уже завтра, 29 июня, в парламенте состоится дискуссия с участием Конфедерации работодателей, ранее подвергшей новую редакцию реформы острой критике. Смилтенс, впрочем, дал понять, что обращать внимание на это недовольство не стоит: это лишь плач богатых по реформе, которая против их ожиданий стала социально справедливой.

«Они недовольны финальным вариантом, который отличается от первого. [...]

Первый вариант был очень выгоден тем, кто богаче. «Единству» удалось повернуть реформу в пользу среднего класса и тех, кто получает поменьше. Больше выиграет средний житель», — подчеркнул Смилтенс.

Представитель «Единства», в частности, оспорил мнение президента Латвийской торгово-промышленной палаты Айгара Ростовскиса о том, что реформа приведет к снижению благосостояния населения.

«Я надеюсь, что не станет меньше денег, потому что первый вариант реформы стоил более 600 млн евро. Это было с бюджетным дефицитом. Это было бы очень дорого и последствия для Латвии были бы очень серьезными. Сейчас эти вещи сбалансированы», — указал законодатель.

Смилтенс добавил, что на самом деле предпринимателей волнуют не столько налоги, сколько отдельные существующие нормы — такие, как уплата налога с еще не полученной прибыли. Представитель «Единства» пообещал, что этот порядок будет упразднен уже со следующего года.

«Я говорил с предпринимателями, они сказали мне лично: наверное, не налоги главная проблема, а аванс налога на прибыль предприятия. Когда ты должен платить деньги, которые ты еще не заработал. Этот [порядок] снимается, он будет еще полгода, до 2018, а потом будет отменен. Я думаю, это большой шаг навстречу предпринимателям», — сказал Смилтенс.

В заключение политик выразил уверенность, что несмотря на возражения предпринимателей, проект реформы будет доведен до конца и новая налоговая политика вступит в силу с января будущего года.

«Реформу надо довести до финала, проделана очень большая работа. И есть вещи, которые достигли с очень большими трудностями. Например, вопрос финансирования здравоохранения. [...] Если мы не сделаем реформу, для таких позиций, как здравоохранение, финансирование мы не найдем», — резюмировал Смилтенс.

Как уже сообщалось ранее, политики договорились о сути налоговой реформы. Ее главные положения — в Латвии вводится прогрессивный подоходный налог, а дополнительное финансирование медицины будет получено за счет увеличения на один процент социального налога, который в равных пропорциях заплатят и работник, и работодатель.

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