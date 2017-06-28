Премьер: налоговая реформа не будет откладываться из-за различия во взглядах

Премьер-министр Марис Кучинскис не собирается откладывать налоговую реформу только потому, что каждая из сторон придерживается различных взглядов. Об этом он заявил сегодня после встречи с президентом Раймондом Вейонисом.

По словам премьера, он ценит вклад предпринимательских организаций в разработку реформы, потому что только вместе, прислушиваясь друг к другу, можно дойти до «финиша». Тем не менее, по мнению премьера, аргументы предпринимательских организаций по поводу реформ неоднозначны.

Хотя с разных сторон и слышны возражения, премьер считает, что преимущества реформы достаточно велики, хотя, возможно, и не настолько, как представляли предприниматели.

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Комментируя предложения по финансированию здравоохранения, премьер отметил, что эта сфера уже проанализирована вдоль и поперек и нужно просто принять решение о том, как она будет работать дальше.

По словам Кучинскиса, главный вопрос заключается в том, как вовлечь в страхование здоровья людей, которые не находятся в зоне налогоплательщиков, потому что всех нельзя уравнять и применять ко всем одинаковый платеж.

Президент также твердо заявил, что

налоговую реформу нужно реализовать и никакие отступления от нее недопустимы,

а все технические нюансы входят в сферу компетенции правительства и Министерства финансов.

Как сообщалось, ранее коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

«Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс. евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности», - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов.

Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения, партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.

Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. «Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта», - подчеркнул он.

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