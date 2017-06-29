Лидер рынка термоперевозок. О ценах на топливо, дефиците рабочих рук и рождественский гусях

Как динамично развиваться в условия снижения покупательной способности? Почему производителям нецелесообразно наращивать свой автопарк, а разумно доверять транспортировку грузов специализированным компаниям? Как подстроиться под колебания цен на топливо и оставаться рентабельными? Зачем ежегодно устраивать конкурсы для сотрудников с призовым фондом на 20 000 евро и честно платить налоги за каждого работника? А также – как закупить к Рождеству 400 гусей, чтобы сделать сюрприз коллективу? На эти и другие вопросы отвечает директор крупнейшего в Балтии предприятия по термоперевозкам AKAtrans Александр Клованс.

Новый автопарк и гибкая тарифная сетка для клиентов

Предприятие постоянно расширяет свою клиентскую базу. При всем разнообразии предложений на рынке партнеры отдают предпочтение стабильной компании, которая, в первую очередь, отличается качеством предоставляемых услуг.

«Чем мы отличаемся от конкурентов? Качеством. У нас средний возраст автопарка - 3,5 года. Машин старше 10 лет практически нет. Щепетильно относимся к отбору персонала», - замечает Александр Клованс.

Фото: Пресс-фото

Весь транспорт AKAtrans оснащен холодильным оборудованием (режим от +20 до -20 градусов). Клиент может в любой момент получить распечатку – как в режиме онлайн, так и по запросу. «Вся информация сохраняется, машины оснащены термографами, GPS-системами, чтобы можно было прослеживать маршрут движения, открытие и закрытие дверей. Одни клиенты отслеживают весь путь, другие – делают это выборочно. Все зависит от объемов перевозок», - поясняет директор предприятия. Такая практика мотивирует как руководство AKAtrans, так и водителей постоянно улучшать качества предоставляемой услуги. К тому же предприятие работает в трех Балтийских странах, что важно, учитывая относительно небольшие рынки Латвии, Литвы и Эстонии.

- Как цены на топливо отражаются на стоимости услуг?

- Напрямую. Наши тарифы привязаны к стоимости горючего. На последнее мы влиять не можем. И такой подход – вынужденная мера. К ней мы пришли в начале десятых годов, когда наблюдались серьезные колебания цен на топливо. Мы были вынуждены практически каждый месяц или раз в квартал менять тарифы, ведь баррель подскочил с 60 до 140 долларов. Кто покроет наши расходы? В какой-то момент удалось убедить и партнеров, установить на рынке совершенно новые правила игры. Их затем переняли и остальные игроки.

Вывели коэффициент, теперь пользуемся этой формулой на каждую категорию машин. После определенного удорожания или удешевления происходит коррекция цены на услуги по доставке грузов.

- Отдыхать лидеру не приходится. Какие последние тенденции, как вы меняетесь вместе с рынком?

- Объем потребления меняется. И не в лучшую сторону. Хотя официальная статистика об этом умалчивает или даже приукрашивает цифры. Потребителей становится меньше, они более выборочно относятся к своей корзине. Это ощущается. Следовательно, отражается и на сфере сопутствующих услуг, в том числе транспортных. Но мы стараемся поддерживать рост. При негативных факторах в последние три года мы показываем 5-6% прироста оборота. А с учетом того, что наша цена привязана к топливу, а стоимость снизилась или сохранилась на прежнем уровне, можно сказать, что наш реальный рост - порядка 20%.

Аутсорсинг «душить» проще, чем рубить свой бизнес

- Как клиенты помогают развиваться?

- Идея создания своего парка время от времени приходит к многим производителям. Только за последний год есть несколько таких примеров. Но верный ли это подход? Я считаю, что логичнее использовать услуги аутсорсинга и развивать только основной бизнес.

Посмотрите на европейский опыт. Может в период становления капитализма в Латвии это и было оправдано, теперь – нет. На рынке достаточно предложений. А, когда это свое, то и бить сложнее, проще «душить» аутсорсинг. Пусть они подумают, как оптимизироваться, что сократить или переделать. Партнеры нередко мне задают вопрос, как вы на таких расценках умудряетесь зарабатывать? У нас, как минимум, двадцать составляющих, и на каждой я могу чуток сэкономить и добиться рентабельности.















Aizvērt Лидер рынка термоперевозок AKAtrans Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







- Так на чем сегодня можно сэкономить?

- Не поверите. Например, на топливе. И это при его дороговизне. Заставить водителей из-под палки экономить сложно. Бывает и так: я сам сажусь за руль и показываю, какие реальные расходы топлива. Нет сил и времени каждого переубеждать. Но можно сэкономить до 30% расходов топлива только за счет манеры и стиля вождения на одной и той же машине, при одинаковой загрузке и погодных условиях. Ничего сложного и удивительно.

- Как стимулируете персонал?

- Топливо – это живые деньги компании и одна из главных позиций наших расходов – закупаем по 400 тысяч литров ежемесячно. Мы не можем ни обращать на это внимание. Поэтому уже пятый год проводим конкурс внутри коллектива. Общий призовой фонд - более 20 000 евро, главный приз – автомобиль на сумму до 15 000 евро. Выигрывает тот, кто экономит топливо.

Мы – работодатели, а не зарплатодатели

- Сегодня многие жалуются на дефицит рабочих рук. Как вы решаете эту проблему?

- Найти толкового работника, который хочет заработать, все сложнее. Отрицать не буду. Знаете, я люблю повторять: мы работодатели, а не зарплатодатели. Труднее всего это объяснить молодому поколению. Недаром у нас большинство водителей в возрасте от 40 до 60 лет. Они заинтересованы, мотивированы и гибки. Мы с ними на одной волне.

Хотя требования у нас стандартные - наличие категории для управления транспортных средств, цифровая карточка, которая учитывает время работы и отдыха. Сейчас вакансия водителя у нас открыта, так как мы достаточно активно развиваемся и расширяем штат сотрудников.

- Чаще всего люди жалуются на низкую зарплату?

- Порой удивляешься, насколько люди не хотят работать и зарабатывать. И таких становится гораздо больше. У нас водитель может заработать до 2 500 евро в месяц. Мне достаточно открыть зарплатную ведомость, чтобы это доказать. Да, эти люди активно работают. Они все себя посвящают работе. Не стоит лукавить.

- А как же отдых?

- Цифровая карточка учета времени работы не позволяет перерабатывать. Но при разумном и рациональном подходе, все возможно. Одну и ту же работу можно выполнять с разными временными затратами. Как? Например, один и тот же рейс с одинаковыми загрузкой и расстоянием – один водитель делает его за три часа, другой – за семь. Как результат - один делает за день три рейса, а другой – один. Система оплаты труда это учитывает.

Это реальные факты из жизни. Все зависит от желания. Успешнее тот, кто лучше организовал процесс. Как, спросите? Не стал ждать на складе, а подсуетился, где-то сам помог, где-то поторопил грузчиков, сбегал за документами и т.д. Там сэкономил полчаса, здесь – еще полчаса. Так и в жизни. Если ты стараешься, получаешь вознаграждение.

А если поставить почасовую оплату, то… тут все пропало.

- Люди все чаще обращают внимание на социальные гарантии, налоги?

- Да, хотя до сих пор приходится слышать, зачем отдавать деньги государству? Мы платим официальную зарплату, предоставляем пакет социальных гарантий – больничные, отпускные, пенсионные и т.д.

Большинство работников на это до определенного момента не хочет обращать внимание. Пока работник не заболел и не потратил на лечение до нескольких месяцев, ему сложно оценить все преимущества.

Мы также премируем сотрудников за выслугу лет. Первую премию выплачиваем через 5 лет работы, затем – каждые три года. И таких сотрудников много – около 25-30 человек ежегодно, они – наш костяк.

Обязательные подарки к Рождеству. Очень хлопотное занятие.. Однажды закупили 400 гусей. Одно дело купить, другое – за день раздать всем сотрудникам, товар ведь скоропортящийся, но акция подарила море положительных эмоций.

Фото: Пресс-фото

Для справки:

Компания AKAtrans была учреждена 15 лет назад – в 2002 году. Предприятие специализируется на дистрибьюторских перевозках грузов на автомобилях с температурным режимом. В распоряжении AKAtrans на сегодняшний момент нассчитывается около 350 транспортных единиц техники в странах Балтии и Болгарии – от микроавтобусов до крупногабаритных транспортных средств, поэтому предприятие является крупнейшим в Балтии в своем сегменте.

Основные партнеры предприятия - производители и ритейлерские сети. За последние три года, несмотря на снижение покупательной способности в стране, ежегодный прирост оборота AKAtrans составляет до 5-6%.

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Фото: Пресс-фото



