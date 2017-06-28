Инвесторы рассказали, что сделают с Домом печати: возможно, его снесут

 

Фото: Rebeka Žeire / LETA

Литовская компания «Lords LB Asset Management», которая купила Дом печати, планирует на этой территории развивать офисную и другую коммерческую застройку, сообщил агентству BNS представитель компании Витаутас Матулявичюс.

Он отметил, что на приобретенном участке площадью 5,8 гектара можно построить коммерческую собственность площадью свыше 100 тыс. квадратных метров, но более подробно о своих планах «Lords LB Asset Management» расскажет на будущей неделе.

Инвесторы пока не решили, что делать с самим зданием Дома печати - снести или перестроить.

«Развитие территории планируется начать как можно быстрее», - добавил Матулявичюс.

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Как сообщалось, дочернее предприятие АО «Латвияс кугниециба» (ЛК) ООО «LASCO Investment» продало здание Дома печати на ул. Баласта дамбис в Риге ООО «PN Project», которым управляет литовская компания недвижимости и частного капитала «Lords LB Asset Management»

Сумма сделки составила 16,8 млн евро.

«Lords LB Asset Management» управляет 13 фондами, в том числе восемью фондами недвижимости, тремя фондами частного капитала и двумя энергетически-инфраструктурными фондами. Общая стоимость управляемых фондами активов на 31 декабря 2016 года составляла 310 млн евро.

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