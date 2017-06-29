В Елгаве оштрафован очень странный мужчина

В Елгаве камеры наблюдения зафиксировали странного мужчину, совершавшего еще более странные действия. Как отмечает передача «Degpunktā» , полиция зафиксировала, что прямо в центре города под мостом он справлял естественные надобности - только вот какие осталось загадкой для стражей порядка.
Мужчину в плавках задержал находящийся рядом патруль.
В разговоре с полицейскими он показался вполне адекватным и признался, что да, мол, «перепил кофе с утра, возникла «напряженная ситуация», а где поблизости туалет не знал». Составлен административный протокол за мелкое хулиганство, который грозит штрафом до 70 евро. Как отмечается, полиция оценит и другие его действия.