В Елгаве оштрафован очень странный мужчина

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В Елгаве камеры наблюдения зафиксировали странного мужчину, совершавшего еще более странные действия. Как отмечает передача «Degpunktā» , полиция зафиксировала, что прямо в центре города под мостом он справлял естественные надобности - только вот какие осталось загадкой для стражей порядка.