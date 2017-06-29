Правительство и социальные партнеры договорились о введении прогрессивного налога

Марис Кучинскис
 

Марис Кучинскис. Фото: Ieva Čīka/LETA

Представители правительства и социальные партнеры на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству договорились о введении дифференцированного подоходного налога с населения (ПНН).

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Соглашение предусматривает, что ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%. Сегодня еще не удалось достичь договоренности о ставке ПНН для получателей больших зарплат - свыше 55 000 евро в год. Министерство финансов предложило трансформировать в ПНН налог солидарности, применив принцип его расчета. Таким образом, ставка налога для получателей больших зарплат составила бы 33,5%. Против этого выступили работодатели, которые считают, что такая ставка слишком велика.

Премьер-министр Марис Кучинскис после заседания сообщил, что этот вопрос еще будет обсуждаться в понедельник, 3 июля, на заседании правящей коалиции, которая постарается найти компромиссный вариант.

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Ранее план налоговой реформы предусматривал введение двух основных ставок ПНН - 20% на доходы до 45 000 евро в год и 23% на доходы свыше 45 000 евро в год.

Также правительство и социальные партнеры договорились о том, что

к реинвестированной прибыли будет применяться 0% ставка налога, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет расти и необлагаемый минимум - с 200 евро в 2018 году его планируется увеличить до 250 евро в 2020 году. Повышенный необлагаемый минимум не будет применяться к доходам свыше 1200 в месяц.

Минимальная заработная плата будет постепенно увеличена с нынешних 380 евро до 430 евро.

Для финансирования здравоохранения на один процентный пункт будут увеличены обязательные взносы государственного социального страхования.

Правительство рассмотрит новые предложения по налоговой реформе на двух заседаниях - 4 и 11 июля, а затем законопроекты будут переданы в Сейм.

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