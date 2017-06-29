Парадниекс: чтобы сохранить пропорцию между странами Балтии, надо удвоить акциз на пиво

Латвии следует удвоить акцизный налог на пиво, чтобы сохранилась привычная пропорция между налоговыми ставками в странах Балтии, заявил агентству ЛЕТА член правления национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Имант Парадниекс.

Такой вариант был бы более высоким повышением акцизного налога, чем предложенный сейчас правительством. В Литве планируется повысить акциз на алкоголь намного больше установленного в Латвии, однако в Латвии его ставка никогда не была ниже, чем в Литве, пояснил он. Большое повышение акциза ожидается и в Эстонии. Нынешняя ставка акциза на пиво в Латвии несоразмерна со ставкой акциза на крепкие алкогольные напитки, добавил Парадниекс.

При проведении налоговой реформы необходимо сбалансировать «обычный» необлагаемый налогами минимум и необлагаемый минимум за находящихся на попечении иждивенцев, считает он. Таким образом была бы увеличена поддержка семьям с детьми.

Реклама

Главное соглашение по налоговой реформе в целом правящей коалицией достигнуто, и дальнейшие дискуссии сути дела не изменят, подчеркнул Парадниекс.

Как сообщалось, сегодня представители правительства и социальные партнеры на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству договорились о введении дифференцированного подоходного налога с населения (ПНН).

Соглашение предусматривает, что ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%. Сегодня еще не удалось достичь договоренности о ставке ПНН для получателей больших зарплат - свыше 55 000 евро в год. Министерство финансов предложило трансформировать в ПНН налог солидарности, применив принцип его расчета. Таким образом, ставка налога для получателей больших зарплат составила бы 33,5%. Против этого выступили работодатели, которые считают, что такая ставка слишком велика.

Премьер-министр Марис Кучинскис после заседания сообщил, что этот вопрос еще будет обсуждаться в понедельник, 3 июля, на заседании правящей коалиции, которая постарается найти компромиссный вариант.

Еще по этой теме