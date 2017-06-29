Парадниекс: пороги прогрессивности ПНН можно каждый год повышать с ростом средней зарплаты

Национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ поддержало бы повышение порогов прогрессивности подоходного налога с населения (ПНН) каждый год в соответствии с приростом средней зарплаты. Об этом агентству ЛЕТА сообщил член правления ВЛ- ТБ/ДННЛ Имант Парадниекс.

Устанавливаемые сейчас пороги - 20 тыс. и 55 тыс. евро - можно было бы выразить привязанным к средней зарплате коэффициентом, считает он. Зарплата примерно в 20 тыс. евро для семьи с несколькими детьми, например, не может считаться очень уж большой, и необходимо обеспечить, чтобы налоговое бремя для родителей было меньше, пояснил Парадниекс.

О темпах повышения минимальной зарплаты следует договориться на переговорах министерств финансов, благосостояния и экономики и в правящей коалиции. Повышение минимальной зарплаты необходимо согласовать с ростом зарплат, которые лишь ненамного ее превышают, считает он.

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На его взгляд, часть поступлений налога солидарности следовало бы направить на улучшение демографической ситуации.

Как сообщалось, сегодня представители правительства и социальные партнеры на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству договорились о введении дифференцированного подоходного налога с населения (ПНН).

Соглашение предусматривает, что ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%. Сегодня еще не удалось достичь договоренности о ставке ПНН для получателей больших зарплат - свыше 55 000 евро в год. Министерство финансов предложило трансформировать в ПНН налог солидарности, применив принцип его расчета. Таким образом, ставка налога для получателей больших зарплат составила бы 33,5%. Против этого выступили работодатели, которые считают, что такая ставка слишком велика.

Премьер-министр Марис Кучинскис после заседания сообщил, что этот вопрос еще будет обсуждаться в понедельник, 3 июля, на заседании правящей коалиции, которая постарается найти компромиссный вариант.

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