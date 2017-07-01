С сегодняшнего дня вырастут тарифы на природный газ

 

Фото: Flickr.com/Scott Robinson

С сегодняшнего дня немного вырастут тарифы на природный газ для домохозяйств, которые используют его как топливо, свидетельствует объявление компании «Латвияс газе» (ЛГ) в официальном издании «Латвияс вестнесис».

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Как сообщает ЛГ, с 1 июля по 31 декабря этого года к домашним хозяйствам будут применяться дифференцированные конечные тарифы на газ, которые соответствуют цене продажи природного газа 192,09 евро за 1000 кубометров или 18,23 евро за 1000 киловатт-часов (кВт/ч).

В настоящее время к домашним хозяйствам применяется тариф, который соответствует самой низкой цене продажи природного газа - 178,86 евро за 1000 кубометров или 16,88 евро за кВт/ч.

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С июля, если потребление газа домохозяйством составляет до 500 кубометров или 5,269 кВт/ч в год, тариф на его использование в качестве топлива (включая акцизный налог и налог на добавленную стоимость) составит 0,71 евро за кубометр или 0,068 евро за кВт/ч, что составляет прирост более чем на 2%.

В свою очередь для домохозяйств с потреблением от 500 до 25 000 кубометров или от 5,629 до 263,450 кВт/ч в год тариф составит 0,42 евро за кубометр или 0,04 евро за кВт/ч, что составляет прирост более чем на 4%.

Как сообщалось, с 3 апреля в Латвии действует открытый рынок газа. Юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене ЛГ обязано до 2019 года.

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