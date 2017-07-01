Новая налоговая реформа - более подробно о самом важном

Во время организованной банком DNB встречи с крупными латвийскими предприятиями не раз вставал вопрос о том, какое влияние на будни предприятий окажет новая налоговая реформа. Остается еще много неясных моментов, поэтому более подробно о самом важном в намеченной реформе рассказывает Айя Клявинска, старший менеджер налогового департамента «Deloitte Latvija».

Подоходный налог с населения и социальные взносы

Для подоходного налога с населения наиболее существенным будет изменение ставки по доходам от капитала. Сейчас существует несколько ставок – 10% и 15%. 10% банк удерживает от процентов по депозиту, в том числе и на выплату дивидендов физическим лицам. 15% надо платить, например, при отчуждении недвижимого имущества, если оно принадлежит физическому лицу. Обе эти ставки, предположительно, повысятся до 20%.

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В свою очередь ставки, применяемые к доходам от работы по найму, сейчас активно обсуждаются. Первоначальное предложение предусматривало введение ставки 20% для всех доходов, а сейчас речь идет уже о дифференцированных ставках: 20% будут применять только к первым 20 тысячам евро годового дохода, а затем будет действовать ставка 23% до 55 тысяч евро в год и ставка 31% для доходов, превышающих 55 тысяч в год.

Также и в отношении социальных взносов – сначала планировалось их не менять, а сейчас уже прозвучали предложения все же повысить их на 1 процентный пункт.

Налог на добавленную стоимость

Если говорить о налоге на добавленную стоимость (PVN), то наиболее существенными для предпринимателей могут быть изменения в реверсном PVN. Уже сейчас имеется несколько областей, в которых PVN применяется в реверсном порядке, – строительство, торговля мобильными телефонами, зерном. Это с точки зрения налоговой теории и практики считается хорошим инструментом для сокращения теневой экономики, поэтому реверсный порядок можно было бы постепенно ввести также для стройматериалов, бытовой техники, металлоизделий, логистики, легковых автомашин.

Подоходный налог с предприятий

Наибольшие изменения ожидаются в области подоходного налога с предприятий (UIN), в связи с чем этот раздел больше всего заинтересовал предприятия, к которым обратился банк DNB. Теоретически возможны две модели.

Первая – та, которая известна уже более 20 лет. Предприятие готовит отчет, по которому рассчитывает соответствующий результат, осуществляет различные коррекции, таким образом получая облагаемый налогом доход и подлежащий уплате налог. Если удаются хорошие коррекции, то налог будет меньше, если не очень хорошие – то больше. Это ежегодное мероприятие вместе с годовым отчетом.

Вторая предложенная модель UIN базируется на денежном потоке и предполагает, что налог надо платить, только дождавшись прибыли. Пока прибыль остается на предприятии или реинвестируется, платить UIN не следовало бы. Тут возникают популистские надежды – ведь тогда у нас будет не налог, а будет как у эстонцев и т.д.

Однако существуют нюансы, которые в целом настолько велики, что было бы не корректно рекламировать эту модель UIN как такую же модель, как у эстонцев. Прежде всего, сама ставка. Сейчас номинальная ставка составляет 15%. Конечно, мы знаем, что ставка меньше, с учетом коррекции в отношении вложений и накоплений предприятий.

Эффективная ставка в государстве намного ближе к 6-7 %, чем к номинальной ставке 15%. Номинальная ставка в новой модели UIN вырастет до 20%. К тому же, если рассчитывать от распределенных нетто-дивидендов, то в действительности будет 25%. Это вопрос бухгалтерского учета, в зависимости от того, как считать. Если от брутто, то 20%, а если от нетто – 25%.

UIN больше не будет ежегодным, а станет ежемесячным мероприятием, если в конкретном месяце произошло что-то, что повлекло обязанность уплаты налогов. UIN не будет больше рассчитываться только весной или в августе следующего года. После распределения дивидендов обязательства вступят в силу уже в следующем месяце. Для предприятий изменятся системы учета и денежные потоки, для этих нужд надо будет также заполнять ежемесячные декларации.

На ежемесячной базе надо будет платить налог и по таким позициям, как нехозяйственные расходы, репрезентация, штрафы и пожертвования, хотя для этих позиций изменятся к лучшему как определения, так и допустимые размеры.

К сожалению, в новой модели не предусмотрены переходные нормы или отступления – все уплаченные налоговые потери пропадают. Также в дальнейшем не предполагается больше рассчитывать так называемую налоговую амортизацию, что давало благоприятный эффект и способствовало вложениям, приобретению производственного оборудования и т.п.

Будет ограничен так называемый «режим холдинга». На сленге налоговых консультантов это значит, что существует возможность отчуждения долей капитала с прибылью, и это никоим образом не повлияет на облагаемый доход.

А именно, продажа долей капитала для предприятия до сих пор является безналоговым мероприятием, и не существовало ограничений в отношении того, как долго держались такие доли капитала. В новой модели UIN продажа долей капитала не будет облагаться налогом только тогда, если эти доли капитала находились в собственности предприятия по крайней мере 5 лет.

Однако наиболее значимым ограничением или обременением, которое повлечет за собой новая модель UIN, является включенная в нее норма по предотвращению уклонения. Больше всего это затронет займы взаимосвязанных сторон, поскольку средства, которые дочернее предприятие будет одалживать материнскому предприятию (или еще кому-то в группе вверх или на одном уровне), будет приравниваться к выплате дивидендов, и основная сумма займов будет облагаться налогом. Данное ограничение имеет несколько отступлений, однако это все же значительно осложнит по крайней мере использование счетов группы.

Другие изменения

Изменение модели UIN означает также отказ от отложенного налога, в связи с чем возможно, что в конце 2017 года в последний раз надо будет подсчитывать отложенный налоговый актив и списывать все оставшиеся суммы. В зависимости от того, имеется ли у предприятия отложенный налоговый актив или обязательства, его списание создаст соответственно дополнительные убытки или прибыль за 2017 год.

Будет обеспечено, чтобы дивиденды, проходя через несколько предприятий, не облагались налогом повторно, а только в первый раз. В том числе и тогда, если это дивиденды из другой страны, в которой также существует UIN. Если дивиденды будут поступать из оффшоров, они будут облагаться налогом.

Но, если говорить о плохих долгах, то намечается следующее – пока продолжается взыскание, платить налог не надо. Допустимый период составляет 3 года, а именно, если в течение трех лет все же не удалось справиться с должником, вступят в силу налоговые обязательства.

Очевидно, что в правилах переходного периода еще многое изменится. Пока же стоит отметить, что для предприятий не будет ограничиваться время для распределения той прибыли, которая до 31.12.2017. будет фиксироваться как нераспределенная прибыль. Скорее всего, останутся в силе также и соглашения об инвестициях, по которым заключены договора и которые касаются специальных экономических зон, свободных портов или тех предприятий, которые получили утвержденную Кабинетом министров скидку на крупные инвестиции

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