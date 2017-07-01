Уменьшился объем выданных домашним хозяйствам ипотечных кредитов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Домашним хозяйствам на приобретение жилья к концу мая этого года были выданы кредиты на сумму 4,38 млрд евро, что на 0,7% или 32,2 млн евро меньше, чем в конце 2016 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

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Остаток ипотечных кредитов для домашних хозяйств со сроком погашения до одного года по сравнению с концом прошлого года увеличился на 31% или 22,5 млн евро и составил в конце мая 95,1 млн евро.

Остаток кредитов со сроком погашения от одного до пяти лет в конце мая составил 69,1 млн евро, что на 17,2% или 14,4 млн евро меньше, остаток кредитов со сроком погашения более пяти лет - 4,215 млрд евро, что на 0,9% или 40,3 млн евро меньше, чем в конце прошлого года.

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В конце мая 96,3% выданных домашним хозяйствам ипотечных кредитов были кредиты со сроком погашения более пяти лет, 2,2% - до одного года, 1,6% - от одного до пяти лет.

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