Осенью молоко и готовая продукция немного подешевеют

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Цены на молоко и готовую молочную продукцию осенью этого года по сравнению с нынешними немного снизятся. Такой прогноз агентству ЛЕТА высказал председатель правления елгавского завода «Latvijas piens» Янис Вайводс.

На объемы производства молока влияют различные факторы, в том числе климатические условия. Из-за поздней весны в Балтии в этом году производство молока сократилось, поэтому в мае закупочные цены на молоко, а с ним и на готовую продукцию, резко подскочили. Однако поскольку рынок быстро приспосабливается к соотношению спроса и предложения, рост цен не будет долгосрочным, пояснил он.

Переработка молока в целом очень связана с его производством. Так как в прошлом году закупочные цены молока были низкими, многие производители в ЕС прекратили производство молока. В Германии, например, производство молока в первой половине 2017 года сократилось на 4,1%.

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По информации Центра сельскохозяйственных данных, объем сданного в мае 2017 года свежего молока в Латвии по сравнению с маем 2016 года уменьшился на 3,6% - до 70,149 тыс. тонн, а поголовье дойных коров сократилось на 4,5% - до 154,342 тыс. голов.

Средняя закупочная цена молока в мае 2017 года по сравнению с апрелем снизилась на 1,4% - до 288,2 евро за тонну. В ЕС в среднем она составила 327,9 евро за тонну.


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