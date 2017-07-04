«Olainfarm» стал единственным владельцем «Олайнес веселибас центрс»

Фармацевтическая компания «Olainfarm» во второй половине июня стала единственным владельцем ООО «Олайнес веселибас центрс», свидетельствует информация «Firmas.lv».

На должность председателя правления «Олайнес веселибас центрс» назначена Виктория Зефирова-Тачинская, на должность члена правления - Янис Клиевенс.

Олайнское краевое самоуправление 16 мая 2017 года провело аукцион по продаже долей капитала ООО «Олайнес веселибас центрс», в котором приняли участие два претендента. «Olainfarm» приобрело доли капитала за 650 000 евро. Их начальная цена на аукционе составляла 190 000 евро.

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Продать краевая дума решила из-за неудовлетворительной работы центра.

Согласно данным «Firmas.lv», в 2016 году оборот составил 492 656 евро, что на 3,5% меньше, чем в 2015 году. Однако центр сумел получить прибыль в размере 4106 евро в отличие от убытков годом ранее.

ООО «Олайнес веселибас центрс» было зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 140 000 евро.