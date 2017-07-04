«Olainfarm» стал единственным владельцем «Олайнес веселибас центрс»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Фармацевтическая компания «Olainfarm» во второй половине июня стала единственным владельцем ООО «Олайнес веселибас центрс», свидетельствует информация «Firmas.lv».

На должность председателя правления «Олайнес веселибас центрс» назначена Виктория Зефирова-Тачинская, на должность члена правления - Янис Клиевенс.

Олайнское краевое самоуправление 16 мая 2017 года провело аукцион по продаже долей капитала ООО «Олайнес веселибас центрс», в котором приняли участие два претендента. «Olainfarm» приобрело доли капитала за 650 000 евро. Их начальная цена на аукционе составляла 190 000 евро.

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Продать краевая дума решила из-за неудовлетворительной работы центра.

Согласно данным «Firmas.lv», в 2016 году оборот составил 492 656 евро, что на 3,5% меньше, чем в 2015 году. Однако центр сумел получить прибыль в размере 4106 евро в отличие от убытков годом ранее.

ООО «Олайнес веселибас центрс» было зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 140 000 евро.


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