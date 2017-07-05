В Гетлини хотят построить завод по переработке биомассы

Управляющее полигоном отходов «Гетлини» предприятие ООО «Гетлини Эко» планирует к 2020 году построить на своей территории завод по переработке биомассы мощностью 150 тыс. тонн в год, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления предприятия Имант Стиранс.

Проект стоимостью 10 млн евро будет реализован на деньги из структурных фондов ЕС. Технический проект завода планируется разработать в 2018 году, начать строительные работы - в 2019 году.

Строительство завода по переработке биомассы - важный проект государственного масштаба,

подчеркнул Стиранс. Если Латвия своевременно не выполнит требования нормативных актов ЕС в отношении переработки биологических отходов, ей придется платить крупные денежные штрафы. «Этот проект мог бы решить общую государственную проблему в сфере переработки биологических отходов. Таким образом мы выполним европейские нормативы», - пояснил он.

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Получаемый в результате переработки биологических отходов биогаз предприятие, как и до сих пор, будет использовать для получения тепло- и электроэнергии для выращивания помидоров и огурцов.

Появится также новый продукт - технический компост, с реализацией которого могут возникнуть проблемы, так как в Латвии он не пользуется спросом.

Его вряд ли удастся экспортировать, а использовать в сельском хозяйстве нельзя, отметил руководитель предприятия.

Основной капитал учрежденного в 1997 году ООО «Гетлини Эко» - 5,995 млн евро, его владельцами являются Стопиньская краевая дума (2,08%) и Рижская дума (97,92%).

В 2016 году оборот ООО «Гетлини Эко» составил 14,197 млн евро - на 8,5% больше, чем в 2015 году, а прибыль выросла в несколько раз - до 594,301 тыс. евро.