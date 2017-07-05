Крауклис: повышение «минималки» может способствовать безработице

Вентс Армандс Крауклис
 

Вентс Армандс Крауклис. Фото: Renāte Briede / LETA

Повышение минимальной зарплаты до 430 евро в 2018 году может способствовать росту безработицы. Такое мнение агентству ЛETA высказал председатель правления Объединения региональных центров развития (ОРЦР), председатель Валкской краевой думы Арманд Крауклис.

Он считает планируемое Министерством финансов повышение минимальной зарплаты до 430 евро слишком резким и способным вызвать эффект, обратный предполагаемому уменьшению неравенства доходов в обществе.

«Планируемая Минфином и правительством налоговая реформа, направленная на снижение налогового бремени на рабочую силу и уменьшение неравенства доходов в обществе, в целом заслуживает положительной оценки. Однако авторы реформы недостаточно считаются с ее отрицательными последствиями для бюджетов самоуправлений.

Многие самоуправления и работающие на их территории предприятия могут быть вынуждены уволить своих работников из-за слишком большого увеличения финансового бремени»,

- сказал Крауклис.

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ОРЦР заказало независимым экспертам-экономистам исследование, чтобы проанализировать влияние налоговой реформы на бюджет одного конкретного среднего по латвийским меркам самоуправления - Добельского. Эксперты заключили, что повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро приведет к повышению уровня безработицы в Добельском крае с 7,3% до 9,2%. Работу потеряют 234 человека, в том числе 51 - в структурах самоуправления.

Исследование ясно показывает, что

необходимы очень серьезные дискуссии о способах введения основных положений налоговой реформы,

считает Крауклис.

Как сообщалось, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола во вторник объявила, что достигнуто соглашение в следующем году повысить минимальную зарплату с нынешних 380 до 430 евро. Такая минимальная зарплата будет установлена на следующие три года. Это хороший сигнал для предпринимателей, которые могут рассчитывать на то, что в течение трех лет минимальная зарплата меняться не будет, отметила министр.

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