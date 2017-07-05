Типовые квартиры в Риге с начала года подорожали на 6,4%

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В июне этого года цены типовых квартир в микрорайонах Риги выросли на 0,6%, а с начала 2017 года - на 6,4%, говорится в обзоре рынка типового жилья, подготовленном компанией «Arco Real Estate».

В июне средняя цена серийных квартир в среднем выросла до 750 евро за квадратный метр. В крупнейших микрорайонах столицы цены продолжают расти, однако темпы роста снизились, а в отдельных микрорайонах за месяц цены не изменились. Уже второй месяц подряд быстрее всего растут цены на типовые квартиры в Вецмилгрависе, а в Иманте средняя цена серийных квартир достигла уровня Золитуде.

В целом, по прогнозам «Arco Real Estate», рост цен на типовое жилье в этом году превысит уровень 2016 года, когда цены увеличились на 7,6%.

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