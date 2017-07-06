«Скачок минималки на 50 евро приведет к ликвидации предприятий!»

Латвийская торгово-промышленная камера (ЛТПК) призвала политиков быть осмотрительными: увеличивать минимальную заработную плату постепенно, но не сразу на 50 евро в течение года. Напомним, во вторник правительство решило сразу же поднять минимальную заработную плату с 380 до 430 евро. По мнению ЛТПК, это может стать фатальным для достаточно многих предприятий в регионах, где могут начаться увольнения работников, в результате чего жители полностью потеряют ежемесячный доход.

Многие предприятия, особенно в регионах, в течение полугода не смогут обеспечить такой стремительный рост производительности труда, чтобы выдержать выплаты, связанные с увеличением минимальной зарплаты.

К примеру, возьмем какое-то реальное предприятие, в настоящее время работающее с минимальной рентабельностью, но способное обеспечить работой 250 человек. Работодателям повышение минимальной заработной платы (на 50 евро) принесет

дополнительное увеличение взносов обязательного государственного социального страхования - примерно на 184 тысяч евро в год.

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"Можно понять работников, которые определенно радовались бы прибавке к зарплате. Но к сожалению, в большинстве случаев, как это можно видеть на вышеприведенном примере, человек вообще может остаться без работы и зарплаты, потому что предпринимателю придется сократить количество работающих или вообще прибегнуть к крайней мере - прекратить работу", - сказал член правления ЛТПК Янис Эндзиньш и добавил - Менее стремительное повышение минимальной зарплаты - это один из вопросов, который сохранился на открытых переговорах с премьер-министром. Может быть, когда начнутся коллективные увольнения, политики углубляться (в ситуацию) и поймут, во сколько обошлась их прихоть, в конце концов и для самих жителей?".

Как отметила ЛТПК, чтобы заботиться о наименее обеспеченных людях, важно выбрать совсем другой путь более быстрого увеличения необлагаемого минимума до уровня Европейского Союза. В Латвии необлагаемый минимум до сих пор очень низкий.

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