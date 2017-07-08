Максимальный оборот микропредприятия планируется установить в размере 40 тыс. евро, а максимальную зарплату работника - в размере 900 евро, предусматривают разработанные Минэкономики поправки к закону о микропредприятии.

Министерство указывает, что нынешний режим используется для оптимизации налоговой нагрузки, создает нечестную конкуренцию и несбалансированную предпринимательскую среду, а также проблемы с соцобеспечением для работников микропредприятий.

Поправки сохраняют упрощенный принцип уплаты налогов и единую ставку в размере 15% от оборота.

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В настоящее время лимит оборота микропредприятия составляет 100 000 евро, а максимальная зарплата - 750 евро.

Число работников микропредприятия не должно быть больше пяти.

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