Максимальный оборот микропредприятия планируется установить в размере 40 тыс. евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Максимальный оборот микропредприятия планируется установить в размере 40 тыс. евро, а максимальную зарплату работника - в размере 900 евро, предусматривают разработанные Минэкономики поправки к закону о микропредприятии.

Министерство указывает, что нынешний режим используется для оптимизации налоговой нагрузки, создает нечестную конкуренцию и несбалансированную предпринимательскую среду, а также проблемы с соцобеспечением для работников микропредприятий.

Поправки сохраняют упрощенный принцип уплаты налогов и единую ставку в размере 15% от оборота.

Реклама

В настоящее время лимит оборота микропредприятия составляет 100 000 евро, а максимальная зарплата - 750 евро.

Число работников микропредприятия не должно быть больше пяти.

Еще по этой теме
Минэкономики предлагает поднять микропредприятиям зарплату до 900 евро

Минэкономики предлагает поднять микропредприятиям зарплату до 900 евро

«Налог с микропредприятий привел к дефектам налоговой системы»

«Налог с микропредприятий привел к дефектам налоговой системы»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR

reklama.vesti.lv

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти Showbiz

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть Wo&Men

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози Wo&Men

Чудо-кроха! Карла Бруни показала, как растет ее дочь от Саркози

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума Wo&Men

Что за девочка?! 59-летняя Шэрон Стоун в бикини сводит с ума

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 