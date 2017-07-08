На благоустройство учебных заведений Рига за четыре года потратит 56 млн евро

Департамент собственности Рижской думы в течение четырех лет с 2017 года потратит на ремонт и благоустройство учебных заведений 56 млн евро, свидетельствует инвестиционный план на 2014-2020 годы.

На благоустройство территорий муниципальных детских садов и школ, в том числе строительство стадионов, за четыре года будет потрачено 18 млн евро, на строительство спорткомплексов - 8 млн евро.

На ремонт и реновацию школ и детских садов планируется 18 млн евро, в том числе на замену коммуникаций, обновление и модернизацию актовых залов, столовых, лабораторий и кабинетов. Еще 5 млн евро уйдет на ремонт школьных помещений и развитие технологической среды.

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4 млн евро предусмотрено на введение в школах мер и систем безопасности, 3 млн евро - на восстановление и развитие музыкальных и художественных школ.

Все проекты начнутся в 2017 году.