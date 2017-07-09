На Центральном рынке за год было констатировано более 2000 нарушений

Предприятие «Рижский центральный рынок» в прошлом году во время проверок торговых мест констатировало и предотвратило 2169 нарушений торговых правил, сказано в сообщении компании о деятельности за прошлый год, сообщает агентство ЛЕТА.

В том числе за грубые нарушения торговли было оформлено 289 актов.

В прошлом году предприятие продолжило сотрудничать в обеспечении оборота безопасных продуктов питания, проводя мероприятия по дезинфекции и дератизации.

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Кроме того, в прошлом году «Рижский центральный рынок» продолжил контролировать обязательства аренды. За год был заключен и администрирован 81 договор об аренде помещений и земли. Общая стоимость этих договоров составила 1,113 млн евро.