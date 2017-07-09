На Центральном рынке за год было констатировано более 2000 нарушений

 

Фото: Edijs Pālens /

Предприятие «Рижский центральный рынок» в прошлом году во время проверок торговых мест констатировало и предотвратило 2169 нарушений торговых правил, сказано в сообщении компании о деятельности за прошлый год, сообщает агентство ЛЕТА.

В том числе за грубые нарушения торговли было оформлено 289 актов.

В прошлом году предприятие продолжило сотрудничать в обеспечении оборота безопасных продуктов питания, проводя мероприятия по дезинфекции и дератизации.

Реклама

Кроме того, в прошлом году «Рижский центральный рынок» продолжил контролировать обязательства аренды. За год был заключен и администрирован 81 договор об аренде помещений и земли. Общая стоимость этих договоров составила 1,113 млн евро.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 162000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек"

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

Торговля

Питание

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNESA ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 