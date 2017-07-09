Сюрприз от Минфина: выигрышами придется делиться с государством

К выигрышам свыше 3 тысяч евро планируется применять подоходный налог с населения (ПНН), предусматривают изменения в законе о ПНН, предложенные Министерством финансов, сообщает агентство ЛЕТА.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пояснила, что таким образом планируется бороться с теневой экономикой, потому что были случаи мошенничества с выигрышами.

Поправки на будущей неделе рассмотрит Кабинет министров.

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Ранее правительство уже одобрило поправки, предусматривающие с 2018 года введение повышенной налоговой ставки в размере 30% на игровые аппараты и столы.

Согласно поправкам, налоговая ставка на рулетку, а также карточные игры и кости за каждый стол вырастет с 18 000 до 23 400 евро за календарный год. Также вырастет и ставка налога на видеоигры и механические аппараты с 3204 до 4164 евро в год за каждое игровое место.

Планируется, что в результате принятия поправок бюджет 2018 года дополнительно получит 8,25 млн евро, а в последующие два года - 9 млн евро.