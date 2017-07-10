Латвийцы путешествуют за границу, несмотря на долги

26% жителей Латвии путешествуют за границу, несмотря на имеющиеся у них просроченные платежи. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Институтом финансов «Swedbank».

Почти половина (46%) латвийских домохозяйств в этом году исполнит желание отправиться в путешествие на отдых в ближнее или дальнее зарубежье. Однако при изучении источников финансирования путешествий выяснилось, что средства на них изыскиваются не только из ежемесячных доходов и ранее сделанных накоплений, но и за счет своевременно не внесенных платежей.

Своевременно не улаженные долговые обязательства имеют 26% путешествующих из Латвии за границу. Это свидетельствует о том, что просроченные платежи - вопрос не только денег, но и отношения, отмечают представители Института финансов «Swedbank».

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У каждого десятого такого путешественника имеется больше одного долга или путешествие финансируется за счет нового кредита.

Каждый третий опрошенный признался, что во время путешествия его траты значительно возрастают.

52% опрошенных одинаково часто расходуют на путешествия ежемесячные доходы и отпускные, 51% - ранее сделанные сбережения. Каждому десятому путешествие полностью или частично оплачивает кто-то другой, 5% одалживают необходимую сумму или ее часть.

Поездку на отдых за границу в этом году запланировали 40% латвийцев, 20% намерены провести отпуск в Латвии.

Опрос проводился в июне 2017 года в сотрудничестве со «Snapshots», в нем участвовали 700 респондентов в возрасте 18-74 лет.