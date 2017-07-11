Осенью в Европе могут подорожать овощи

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за менее обильного урожая осенью в Европе могут немного вырасти цены овощей, но у потребителей нет оснований для тревоги о том, что подорожание будет существенным, рассказала руководитель кооперативного общества «Мусмаяс дарзени» Эдите Стаздиня.

Несмотря на более плохой урожай овощей из-за жары на юге Европы и холодов в Восточной Европе, в Польше ждут хорошего урожая, что не позволит ценам существенно подняться, пишет Latvijas Avīze.

«Допускаю, что рост цен может составить 10-15%», - сказала Страздиня, отметив, что, например, в 2007 и 2008 года цены были гораздо выше.

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