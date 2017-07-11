Партия «Для развития Латвии» призывает Сейм не поддерживать налоговую реформу

Юрис Пуце
 

Юрис Пуце. Фото: Evija Trifanova / LETA

Партия «Для развития Латвии» призывает Сейм не поддерживать одобренную сегодня правительством налоговую реформу.

Председатель правления партии «Для развития Латвии», депутат Рижской думы Юрис Пуце сказал агентству ЛЕТА, что удивлен мнением о том, что поспешность, с которой продвигается налоговая реформа, создана искусственно. Он считает, что предложенные реформы не основаны на исследованиях или анализе и свидетельствуют о некачественной работе правительства. На его взгляд, в долгосрочной перспективе некоторые из предложенных реформ, например, автоматическое применение третьего пенсионного уровня, могут привести к резкому росту теневой экономики, еще больше сократив налоговые поступления.

Причем правительство не приняло во внимание ни одно из доступных ему исследований о латвийской налоговой системе, в том числе исследование, заказанное два года назад Всемирному банку и обошедшееся Латвии в 300 тыс. евро, добавил Пуце.

Реклама

Как сообщалось, правительство сегодня завершило работу над сопровождающими налоговую реформу законопроектами и передаст их на рассмотрение в Сейме.

Кабинет министров на двух последних заседаниях рассмотрел в общей сложности более 10 законопроектов, необходимых для проведения реформы налоговой политики.

Еще по этой теме
Сейм планирует принять законопроекты о налоговой реформе 21 июля

Сейм планирует принять законопроекты о налоговой реформе 21 июля

Мэр Даугавпилса: муниципальную полицию реформируют

Мэр Даугавпилса: муниципальную полицию реформируют

Правительство завершило работу над налоговой реформой; эстафета передана Сейму

Правительство завершило работу над налоговой реформой; эстафета передана Сейму


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 150000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 162000 EUR
Квартира
Квартира, Saurieši, 58950 EUR

reklama.vesti.lv

Рижская Рапунцель: Волосы длиною более 2 м - красиво и практично Wo&Men

Рижская Рапунцель: Волосы длиною более 2 м - красиво и практично

Ученые оценили риск столкновения «Астероида Смерти» с Землей Hi-Tech

Ученые оценили риск столкновения «Астероида Смерти» с Землей

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche Hi-Tech

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche

Создана детальная 3D-модель мозга человека Hi-Tech

Создана детальная 3D-модель мозга человека

Ученые рассказали, как отличить просто родинку от рака Wo&Men

Ученые рассказали, как отличить просто родинку от рака

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
TEHNISKĀ ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 