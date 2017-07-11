Партия «Для развития Латвии» призывает Сейм не поддерживать налоговую реформу

Партия «Для развития Латвии» призывает Сейм не поддерживать одобренную сегодня правительством налоговую реформу.

Председатель правления партии «Для развития Латвии», депутат Рижской думы Юрис Пуце сказал агентству ЛЕТА, что удивлен мнением о том, что поспешность, с которой продвигается налоговая реформа, создана искусственно. Он считает, что предложенные реформы не основаны на исследованиях или анализе и свидетельствуют о некачественной работе правительства. На его взгляд, в долгосрочной перспективе некоторые из предложенных реформ, например, автоматическое применение третьего пенсионного уровня, могут привести к резкому росту теневой экономики, еще больше сократив налоговые поступления.

Причем правительство не приняло во внимание ни одно из доступных ему исследований о латвийской налоговой системе, в том числе исследование, заказанное два года назад Всемирному банку и обошедшееся Латвии в 300 тыс. евро, добавил Пуце.

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Как сообщалось, правительство сегодня завершило работу над сопровождающими налоговую реформу законопроектами и передаст их на рассмотрение в Сейме.

Кабинет министров на двух последних заседаниях рассмотрел в общей сложности более 10 законопроектов, необходимых для проведения реформы налоговой политики.

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