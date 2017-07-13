«Латвияс валстс межи» в этом году планирует оставить в лесах 21,5 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

ГАО «Латвияс валстс межи» (ЛВМ) в этом году планирует инвестировать в инфраструктуру 21,5 млн евро, сообщил в интервью агентству ЛЕТА член правления предприятия Эдвин Заковиц.

Основные инвестиции предусмотрены в строительство лесных дорог и мелиоративных систем. «Мелиоративные системы планируется привести в порядок на площади 18 200 гектаров, а также построить лесные дороги протяженностью 241 километр - это будет строительство и новых дорог, и реконструкция лесных дорог в плохом состоянии», - рассказал член правления ЛВМ.

Инвестиции в инфраструктуру необходимы, чтобы эффективнее вывозить древесину и проводить лесохозяйственные работы. «Хорошая дорожная инфраструктура важна для быстрого тушения лесных пожаров. В свою очередь мелиорация имеет первостепенное значение для повышения плодородности почвы - как только корни получают больше воздуха, значительно ускоряется рост деревьев, и, следовательно, урожайность с одного гектара становится больше», - сказал Заковиц.

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Оборот ЛВМ в прошлом году составил 256,87 млн евро, что на 1,8% меньше 2015 года. Прибыль предприятия сократилась на 14,6% и составила 50,614 млн евро.

ЛВМ управляет 1,63 млн гектаров государственных лесных земель. Основным продуктом предприятия являются лесоматериалы - каждый год ЛВМ продает 5-7 млн кубометров древесины.


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