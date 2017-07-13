Ставку налога с микропредприятия планируется установить в размере 15%

С 2018 года ставка налога с микропредприятия (НМП) составит 15%, а максимальный оборот микропредприятия - 40 тыс. евро. Это предусмотрено поправками к закону о НМП, переданными сегодня в комиссии Сейма.

Ранее правительство поручило Министерству экономики подготовить уточненные поправки к закону о НМП и подать их на рассмотрение в Сейм до утверждения законопроекта во втором чтении.

Поправки предусматривают сохранение упрощенного принципа уплаты НМП и единую ставку НМП в размере 15% от оборота, поскольку это значительно облегчит административное бремя для начинающих предпринимателей и предприятий с маленьким ежегодным оборотом.

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Ранее Минэкономики предложило установить максимальный оборот микропредприятия в размере 50 тыс. евро вместо нынешних 100 тыс. евро, а в новом варианте предлагается установить потолок оборота в размере 40 тыс. евро.

Максимальную зарплату работника микропредприятия предлагается установить в размере 900 евро вместо нынешних 750 евро.

Согласно поправкам, облагать налогами в общем порядке можно будет тех работников, чьи общие доходы от микропредприятий за год таксации превысят 10,8 тыс. евро.

80% уплаченного налогоплательщиком НМП вносится в госбюджет и направляется на счет обязательных взносов соцстрахования, предусматривают поправки. При этом работник будет вправе добровольно присоединиться в государственному социальному страхованию, включив эту информацию в трудовой договор.

В дальнейшем режим микропредприятия смогут использовать не только нынешние плательщики НМП, но и занимающиеся хозяйственной деятельностью лица, отвечающие определенным принципам. Использовать его смогут в общей сложности около 27 тыс. нынешних плательщиков НМП, у которых занято примерно 68 тыс. работников.

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