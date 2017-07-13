Римшевич обрушился с критикой на налоговую реформу

Илмар Римшевич
 

Илмар Римшевич. Фото: Edijs Pālens / LETA

От изначально хорошо задуманной реформы налоговой политики в Латвии фактически остался пшик, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

«Нынешний вариант - компромиссное решение нескольких политических партий, в результате которого так называемая реформа оказалась разбавлена и фактически получился пшик», - сказал он.

Теперь можно говорить скорее не о реформе налоговой политики, а о проекте бюджета 2018 года, считает глава центробанка.

«Если бы это была реформа, я ни в коем случае не говорил бы о том, что существенно возрастает бюджетный дефицит, долг тоже растет. В данный момент это просто проект бюджета следующего года», - сказал он.

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По его словам, исполнилось то, чего Банк Латвии опасался больше всего - налоговая среда в Латвии меняется каждый год и является непредсказуемой. «Прошлись фактически по всем возможным налогам. Это то, чего мы опасались больше всего - в очередной раз правила игры в Латвии меняются, предприниматели не знают, на что рассчитывать, к тому же эти вещи сильно запутаны», - пояснил Римшевич.

Латвийское государство стало заложником неупорядоченной системы здравоохранения,

считает он. «До мая дела шли хорошо, а в начале мая мы увидели, что они забуксовали. Заглянув глубже, мы поняли, что фактически являемся заложниками неупорядоченной системы здравоохранения, которая в конце концов была прицеплена к этим так называемым реформам. Тогда и начались все эти метания, и в конце концов все положительные вещи, которые планировались, - улучшение конкурентоспособности, уменьшение теневой экономики - фактически были перечеркнуты», - сказал он.

«Надеюсь, люди со временем прислушаются и поймут, что в Латвии нужна медицина государственного страхования, а не какая-то фикция с каким-то 1%, который где-то мистически будет учитываться, и никто не будет понимать, что ему полагается. Словом, мы будем жить по-старому и продолжать бросать деньги в черную дыру», - резюмировал президент Банка Латвии.

Как сообщалось, в четверг Сейм передал на рассмотрение в комиссиях законопроекты о налоговой реформе.

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