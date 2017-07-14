Аугулис поддержал кандидатуру Зелтиньшa на должность управляющего Рижским свободным портом

Ансис Зелтиньш (слева) и министр сообщения Улдис Аугулис
 

Ансис Зелтиньш (слева) и министр сообщения Улдис Аугулис. Фото: LETA

Министр сообщения Улдис Аугулис поддержал кандидатуру Ансиса Зелтиньшa на должность управляющего Рижским свободным портом. После состоявшейся в пятницу встречи с Зелтиньшем Аугулис сказал журналистам, что даст согласие на назначение Зелтиньша на эту должность.

Кандидатуру председателя совета АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Зелтиньша на утверждение в правлении порта выдвинула конкурсная комиссия, рассмотревшая кандидатуры 24 претендентов. 28 июня на заседании правления Рижского свободного порта он был единогласно утвержден в должности.

Согласно закону о портах, после согласования кандидатуры с министром сообщения будет созвано еще одно заседание правления Рижского порта для принятия окончательного решения о назначении Зелтиньша управляющим Рижским портом.

Реклама

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 79500 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа Showbiz

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе Hi-Tech

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум Wo&Men

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню Wo&Men

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню

В Англии закроют завод Vertu за долги Hi-Tech

В Англии закроют завод Vertu за долги

Министерства

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 