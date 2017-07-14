Аугулис поддержал кандидатуру Зелтиньшa на должность управляющего Рижским свободным портом

Министр сообщения Улдис Аугулис поддержал кандидатуру Ансиса Зелтиньшa на должность управляющего Рижским свободным портом. После состоявшейся в пятницу встречи с Зелтиньшем Аугулис сказал журналистам, что даст согласие на назначение Зелтиньша на эту должность.

Кандидатуру председателя совета АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Зелтиньша на утверждение в правлении порта выдвинула конкурсная комиссия, рассмотревшая кандидатуры 24 претендентов. 28 июня на заседании правления Рижского свободного порта он был единогласно утвержден в должности.

Согласно закону о портах, после согласования кандидатуры с министром сообщения будет созвано еще одно заседание правления Рижского порта для принятия окончательного решения о назначении Зелтиньша управляющим Рижским портом.

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Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.