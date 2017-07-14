Минздрав предложил семейным врачам дополнительно по 150 евро в месяц

Минздрав за выполнение критериев качества может предложить семейным врачам дополнительно 150 евро в месяц, сообщил агентству ЛЕТА руководитель бюро министра здравоохранения Анды Чакши Андрей Пантелеев.

Пантелеев пояснил, что сегодня состоялся разговор у премьер-министра Мариса Кучинскиса, который выразил твердое мнение, что увеличение суммы капитации для семейных врачей может обойтись в 3 млн евро.

По словам Пантелеева, дополнительные три миллиона - это та сумма, которую премьер спокойно поищет в бюджете, тогда как разговоров о большей сумме он вести не будет.

Ранее со стороны правительства прозвучало предложение направить на эти цели 2 млн евро, тогда как врачи требовали 5 млн евро.

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Как уже писал Русский TVNET, забастовочный комитет семейных врачей направил Министерству здравоохранения ответные предложения на полученное вчера письмо с предложением увеличить сумму капитации, включив в нее новый раздел качества.

Как пояснила президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде, премьер-министр Марис Кучинскис обещал, что на увеличение суммы капитации будет доступно 5 млн евро, выделение финансирования на увеличение суммы капитации вчера поддержал также стратегический совет по здравоохранению.

Если на выполнение критериев качества министр здравоохранения Анда Чакша предусмотрела дополнительно 2 млн евро, то семейные врачи готовы работать над этими критериями, чтобы они действительно были направлены на повышение качества, а не количества, отметила Вейде.

Как сообщалось, вчера в Министерстве здравоохранения состоялось заседание стратегического совета, на котором решался вопрос о возможности выполнить требования ЛАСВ

в 2018 году на 30% увеличить сумму капитации.

Минздрав предлагает обеспечить увеличение суммы капитации семейным врачам, включив в нее новый раздел качества. Это предложение 13 июля обсуждалось на заседании стратегического совета по здравоохранению.

Как сообщила журналистам после заседания совета министр здравоохранения Анда Чакша, на эти цели можно было бы выделить около 2 млн евро дополнительно к предусмотренным на повышение зарплат медикам в 2018 году 80 млн евро.

Во время состоявшейся 12 июля встречи министру здравоохранения Анде Чакше, премьер-министру Марису Кучинскису и президенту ЛАСВ Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки.

Правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик,

и этот вопрос был передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Глава Минздрава и премьер не поддерживают повышение суммы капитации.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.

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