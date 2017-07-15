Несмотря на геополитику: «Moody's» подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A3»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

В пятницу международное агентство кредитных рейтингов «Moody's» подтвердило рейтинг Латвии для долгосрочных обязательств в местной и иностранной валюте на уровне «A3» со стабильным прогнозом на будущее, сообщила Государственная казна.

Агентство отмечает, что рейтинг Латвии сохраняется в группе А благодаря сохраняющемуся развитию экономики и осторожной фискальной политике. Стабильная оценка будущего отражает экономическое равновесие государства и стабильность, несмотря на возможные геополитические риски.

При умеренном развитии экономики в 2016 году «Moody's» ожидает, что в 2017 и 2018 годах прирост ВВП будет стремительнее, чему должно способствовать стабильное повышение частного потребления и освоение фондов ЕС.

Реклама

«Moody's» отмечает, что кредитный рейтинг может увеличиться, если удастся увеличить внешнюю конкурентоспособность, быстрее уменьшится внешний долг, произойдет увеличение налоговой базы.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Bērzaunes pag., 99000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 238888 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности Hi-Tech

iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе Hi-Tech

Латвийский спортсмен удивил выступлением в автокроссе

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть Wo&Men

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран Showbiz

Карьера певицы из Даугавпилса: она уже завоевывает мировой экран

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
TRANSPORTA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 