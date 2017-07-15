Несмотря на геополитику: «Moody's» подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A3»

В пятницу международное агентство кредитных рейтингов «Moody's» подтвердило рейтинг Латвии для долгосрочных обязательств в местной и иностранной валюте на уровне «A3» со стабильным прогнозом на будущее, сообщила Государственная казна.

Агентство отмечает, что рейтинг Латвии сохраняется в группе А благодаря сохраняющемуся развитию экономики и осторожной фискальной политике. Стабильная оценка будущего отражает экономическое равновесие государства и стабильность, несмотря на возможные геополитические риски.

При умеренном развитии экономики в 2016 году «Moody's» ожидает, что в 2017 и 2018 годах прирост ВВП будет стремительнее, чему должно способствовать стабильное повышение частного потребления и освоение фондов ЕС.

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«Moody's» отмечает, что кредитный рейтинг может увеличиться, если удастся увеличить внешнюю конкурентоспособность, быстрее уменьшится внешний долг, произойдет увеличение налоговой базы.